سه روستای چهارمحال و بختیاری به اینترنت 4G متصل شدند

به گزارش ایلنا، بهنام امانی با اشاره به ارتقاء سایت اپراتور همراه اول در روستای «فارسون» با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات، اظهار داشت: با این ارتقا، سه روستا از اینترنت مطلوب بهره‌مند شدند.

وی افزود: علاوه بر روستای «فارسون»، روستاهای «دشتینه» و «جغد» نیز به اینترنت 4G متصل شدند.

امانی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ۲۱۸ خانوار از روستاهای فارسون، جغد و دشتینه در شهرستان‌های خانمیرزا و لردگان با جمعیتی بالغ بر ۹۰۳ نفر از نعمت اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شدند که گامی در جهت تحقق عدالت ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است.

