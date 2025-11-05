خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه روستای چهارمحال و بختیاری به اینترنت 4G متصل شدند

سه روستای چهارمحال و بختیاری به اینترنت 4G متصل شدند
کد خبر : 1709728
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری از بهره‌مندی روستاهای «جغد» و «فارسون» در شهرستان خانمیرزا از اینترنت نسل چهارم خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهنام امانی با اشاره به ارتقاء سایت اپراتور همراه اول در روستای «فارسون» با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات، اظهار داشت: با این ارتقا، سه روستا از اینترنت مطلوب بهره‌مند شدند.

وی افزود: علاوه بر روستای «فارسون»، روستاهای «دشتینه» و «جغد» نیز به اینترنت 4G متصل شدند.

امانی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ۲۱۸ خانوار از روستاهای فارسون، جغد و دشتینه در شهرستان‌های خانمیرزا و لردگان با جمعیتی بالغ بر ۹۰۳ نفر از نعمت اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شدند که گامی در جهت تحقق عدالت ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ