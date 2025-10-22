به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی در جشنواره انگور روستای هزاوه شهرستان اراک که با حضور جمعی از مسئولان و کشاورزان در این روستا برگزار شد، افزود: لزوم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های باغی منطقه به خصوص باغات انگور، بسیار مورد تأکید قرار دارد.

وی ادامه داد: سال‌های گذشته 2 کارگاه تولید مشتقات انگور راه‌اندازی شد، اما این اقدام کافی نیست و باید با مکانیزه‌سازی باغات و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه منطقه برداشته شود. بخشی از این اقدامات در دستور کار سال جاری قرار دارد.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: چشم‌انداز رسیدن به نقطه آرمانی زمانی است که در آن باغ‌های انگور به نماد توسعه پایدار و بهره‌وری تبدیل شوند. برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مغفول مانده و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف تولید، صنعت و فرهنگ است.

رونق 600 هکتار باغ انگور در روستای هزاوه

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک نیز در این جشنواره به فعالیت کارگاه‌های شیره‌پزی محصول انگور در روستای هزاوه اشاره کرده و در این خصوص گفت: 600 هکتار باغ انگور در روستای هزاوه رونق دارد که بخش مهمی از این محصول به شیره انگور تبدیل می‌شود.

صابر ذوالفقاری به تعداد کارگاه‌های شیره‌پزی انگور در روستای هزاوه اشاره داشته و افزود: حدود 7 کارگاه شیره‌پزی انگور به صورت سنتی در این روستا فعال است و انگور را به شیره تبدیل کرده و به فروش می‌رسانند. این فعالیت‌ها زمینه رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.

وی به حمایت‌های تسهیلاتی در راستای صنایع تبدیلی محصول انگور اشاره کرده و ادامه داد: برای توسعه صنایع تبدیلی حوزه فراوری انگور در روستای هزاوه حمایت‌های تسهیلاتی تعریف شده است و در صورت اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران حمایت‌های لازم انجام می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک اظهار داشت: در این جشنواره محصولات باغی کشاورزان در روستای هزاوه مورد بررسی قرار گرفته و 10 نفر به عنوان تولیدکننده برتر از نظر کیفیت و کمیت انتخاب شده و در این جشنواره معرفی می‌شوند. این اقدام با هدف ایجاد انگیزه بین کشاورزان است.

