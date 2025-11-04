مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطرح کرد؛
مزیت راهبردی شهرک صنعتی خرامه در جذب سرمایهگذار
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به جایگاه راهبردی شهرک صنعتی خرامه گفت: این شهرک از شهرکهای صنعتی نزدیک به کلانشهر شیراز است و به دلیل فاصله مناسب، در اولویت پیشنهاد سرمایهگذاری به متقاضیان قراردارد و محدودیت زمین صنعتی در مرکز استان موجب شده تا خرامه به یکی از نقاط مهم هدایت سرمایهگذاران تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با فرماندار شهرستان خرامه که با حضور مدیران برخی دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختها و رفع چالشهای شهرک صنعتی خرامه بهعنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی شرق استان تأکید شد.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی خرامه میتواند بسترساز توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه باشد، افزود: رفع چالشها و تکمیل زیرساختهای این شهرک در دستور کار شرکت قرار دارد و با همراهی فرمانداری و همکاری دستگاههای اجرایی، روند توسعه آن شتاب خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس مهمترین نیاز این شهرک را تأمین آب پایدار دانست و اظهار داشت: بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت آبفا، تأمین آب واحدهای تولیدی از طریق خرید انشعاب بر عهده این دستگاه است و انتظار میرود آبفا در این زمینه حمایت بیشتری از واحدهای مستقر داشته باشد.
برنهاد همچنین از برنامه تکمیل عملیات آسفالت خیابان اصلی شهرک خبر داد و گفت: برآورد طرح انجام شده و فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار تا یک ماه آینده انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مخابراتی شهرک افزود: شبکه داخلی مخابرات انجام و ساختمان مخابرات احداث شده است و انتظار میرود شرکت مخابرات در اتصال این شبکه به خطوط اصلی همکاری لازم را داشته باشد.
در این نشست، تصمیماتی نیز درباره تأمین آب پایدار از منابع جایگزین و تسریع در اتصال مخابراتی شهرک اتخاذ شد.
شهرک صنعتی خرامه با ۹۷ هکتار مساحت، تاکنون دارای ۱۱۳ قرارداد سرمایهگذاری است؛ ۱۴ واحد تولیدی با اشتغال ۱۸۰ نفر در آن فعال هستند و ۶۸ واحد دیگر در مرحله ساخت و ساز قرار دارند. این شهرک بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم توسعه صنعتی شرق فارس، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.