تصادف پراید با تیر چراغ برق در رشت؛ نجات راننده محبوس
آتش نشانی رشت اعلام کرد:امروز گزارش تصادف یک دستگاه خودروی پراید با تیر چراغ برق و محبوس شدن راننده جوان به آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اطلاع داده شد که سریعا دو دستگاه خودروی نجات بهمراه ۷ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در اعزام شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اعلام کرد: صبح امروز (۱۳ آبان ۱۴۰۴) وقوع سانحه رانندگی بین یک دستگاه خودروی پراید و تیر چراغ برق به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده شد.
با توجه به محبوس شدن راننده، دو دستگاه خودروی نجات به همراه هفت آتشنشان و یک افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.
آتشنشانان پس از حضور در صحنه، با استفاده از تجهیزات نجات و ستهای هیدرولیک، راننده ۳۵ ساله را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. مصدوم بلافاصله جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.
گفتنی است، در این حادثه تنها راننده پراید دچار آسیب شد و علت دقیق وقوع تصادف توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.