تصادف پراید با تیر چراغ برق در رشت؛ نجات راننده محبوس

به گزارش ایلنا از رشت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اعلام کرد: صبح امروز (۱۳ آبان ۱۴۰۴) وقوع سانحه رانندگی بین یک دستگاه خودروی پراید و تیر چراغ برق به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده شد.

با توجه به محبوس شدن راننده، دو دستگاه خودروی نجات به همراه هفت آتش‌نشان و یک افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در صحنه، با استفاده از تجهیزات نجات و ست‌های هیدرولیک، راننده ۳۵ ساله را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. مصدوم بلافاصله جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

گفتنی است، در این حادثه تنها راننده پراید دچار آسیب شد و علت دقیق وقوع تصادف توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

انتهای پیام/