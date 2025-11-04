مراسم معارفه سرمربی جدید داماش برگزار شد

به گزارش ایلنا از رشت، مراسم معارفه داوود مهابادی، سرمربی جدید تیم فوتبال داماش گیلان، امروز در سالن اجتماعات دانشگاه گیلان برگزار شد.

این مراسم با حضور قائم مقام، بازیکنان، کادر فنی و عوامل باشگاه داماش گیلان در فضایی صمیمی و پرانرژی برگزار گردید.

در این مراسم، احمد عبدالهیان قائم مقام باشگاه ضمن خوش‌آمدگویی به مهابادی، از تلاش‌ها و زحمات اعضای پیشین کادر فنی قدردانی کرد و حضور سرمربی جدید را فصل جدیدی در باشگاه داماش دانست.

وی با اشاره به سابقه و تجربه ارزشمند داوود مهابادی در فوتبال ایران، ابراز امیدواری کرد که با حضور او، داماش گیلان بتواند در ادامه فصل نتایج قابل توجهی کسب کند و بار دیگر شادی را به هواداران گیلانی هدیه دهد.

سرمربی جدید داماش نیز با اشاره به حضورش در باشگاه داماش گفت: هدف ما ساختن تیمی متحد و منسجم است که با تعهد و انگیزه بالا بتواند جایگاه واقعی داماش را در فوتبال کشور بازگرداند.

مهابادی از بازیکنان خواست با کسب نتایج درخشان تا نیم فصل، هواداران پرشمار و وفادار این تیم محبوب گیلانی را خوشحال کنند.