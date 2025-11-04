قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و و ۴۹۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۶۹۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.