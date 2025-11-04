قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۶۹۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/