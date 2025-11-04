به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه استکبارستیزی در ذات انقلاب اسلامی است، گفت: ۱۳ آبان ماه شروع شکستن هیمنه استکبار آمریکایی در ایران بود و به نماد مبارزه با استتکبار تبدیل شد و روز ملی استکبارستیزی نام گرفت.

سید اسماعیل حسینی اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به فرموده امام خمینی (ره) انقلاب دوم بود و اسناد به دست آمده از نشان می‌دهد که این مکان نه یک سفارتخانه بلکه مرکز جاسوسی و مرکز طراحی انواع توطئه علیه ملت ایران و علیه انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: اگر ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آن حرکت انقلابی انجام نمی شد، شاید بسیاری از توطئه‌های آمریکا علیه کشور ما به ثمر می‌نشست.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: تسخیر لانه جاسوسی صرفا یک اقدام سیاسی نبود بلکه آغاز دوره جدیدی از اعتماد به نفس ملی و خودباوری ملی جوانان ما بود که امروز اثر آن را در پیشرفت های شگفت‌انگیز در صنایع دفاعی و موشکی، صنعت هسته ای و حوزه پزشکی می بینیم.

حسینی با اشاره به قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا، یادآور شد: ایران به تعهدات خود در آزادی گروگان‌ها عمل کرد و اما آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود در این پیمان عمل نکرد که از جمله آنها آزاد کردن اموال و دارایی های ایران و عدم دخالت سیاسی و نظامی در امور ایران، استرداد شاه و اموال سرقت شده توسط شاه و نزدیکانش در این کشور بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیمان‌شکنی آمریکا در قرارداد الجزایر درس عبرتی برای دیپلمات‌های ما در مذاکره با آمریکا است که بدانیم این کشور قابل اعتماد نیست و این پیمان‌شکنی را در برجام نیز مشاهده کردیم و به تازگی نیز شاهد حمله نظامی آن به خاک کشور بودیم.

وی اظهار کرد: همه این موارد، نمونه‌هایی از درس عبرت مذاکره با استکبار جهانی است.

حسینی با اشاره به برخی از مداخلات متعدد آمریکا در امور داخلی ایران، گفت: کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۰ و براندازی دولت مردمی مصدق و تثبیت رژیم وابسته به آمریکا و ده‌ها کودتای دیگر این کشور در اقصی نقاط جهان، به وضوح نشان می‌دهد که ادعای پوشالی آمریکا درباره دموکراسی دروغ و او دشمن شماره یک آزادی در دنیا است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر چه دشمنی آمریکا با ملت ایران بعد از تسخیر سفارت آمریکا اتفاق افتاد اما کودتای ۲۸ مرداد سال و تصویب کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ نمونه‌های دیگری از توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران است.

وی اضافه کرد: آمریکا پس از انقلاب اسلامی به حمایت از گروه های ضد انقلاب پرداخت و عملیات نظامی طبس و کودتای نوژه را در سال ۵۹ طراحی کرد که خنثی شد و پس از آن رژیم بعث عراق را برای حمله به ایران تحریک و حمایت و هشت سال ایران را درگیر جنگ کرد و خسارت‌های سنگین کرد.

حسینی اضافه کرد: آمریکا در مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور نیز، دشمنی و کارشکنی کرده و می‌کوشد با اعمال تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه، ایران را از پیشرفت در این مسیر بازدارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ادامه داد: هنگامی که این جنایتکار، استیصال رژیم اسرائیل را در برابر انسجام ملی ملت و نبرد قهرمانانه نیروهای مسلح ایران مشاهده کرد، خودش به طور مستقیم وارد جنگ شد.

وی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، پس از این جنگ، اتحاد مقدس ملت ایران علیه استکبار شکل گرفته و باید این اتحاد حفظ و تقویت شود.

حسینی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز برای دفاع از وطن، آماده‌تر از هر زمانی است و هر تعرضی را با عزمی راسخ پاسخ خواهند داد و هزینه سنگینی را بر آنها تحمیل خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: دشمنان باید بدانند که هر محاسبه غلطی درباره ایران برای آنان پرهزینه تمام خواهد شد؛ پس خیال تعرض را از ذهن خود بیرون کنند.

حسینی به دانش‌آموزان فارس توصیه کرد: خوب درس بخوانید، ورزش و تفریح کنید و پایه‌های مذهبی و غیرت ملی خود را تقویت کنید؛ چرا که دنیای فردا، دنیای شما جوانان و نوجوانان است.

در پایان قطعنامه سراسری راهیپمایی یوم‌الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد.

انتهای پیام/