مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان:
اختصاص ردیف اعتباری ویژه زنان روستایی و عشایری/هدفگذاری ایجاد ۵۰۰ روستا بازار
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان با بیان اینکه برای ایجاد ۵۰۰ روستا بازار در کشور هدف گذاری شده است،گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره ۱۵ برای اختصاص ردیف تسهیلات برای زنان روستایی و عشایر ابلاغ شده که روز گذشته در این خصوص تفاهمنامهای با بانک کارآفرینی منعقد شد.
به گزارش ایلنا از همدان، طاهره قیومی در نشست با بانوان کارآفرین شهرستان ملایر افزود: بر اساس این تفاهم، این بانک مکلف شده تا اعتبارات مشخصی را به شرط ایجاد کسبوکارهای پایدار توسط بانوان، اختصاص دهد و آییننامه اجرایی این تسهیلات حداکثر تا دو ماه آینده ابلاغ خواهد شد تا پرداختها در سال جاری محقق شود.
وی تاکید کرد: این تسهیلات به شرط ایجاد کسب و کار پایدار و بدون وثیقه و از طریق اعتبارسنجی به بانوان کارآفرین روستایی و عشایر پرداخت میشود.
قیومی اختصاص این ردیف اعتباری را فرصتی مغتنم برای بانوان دانست و بیان کرد: لازم است کارگروه ویژهای در این زمینه تشکیل شود تا تسهیلات اختصاص یافته برای بانوان برنگردد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان با بیان اینکه پیگیر مسائل و مشکلات بانوان در دولت چهاردهم هستیم، گفت: سفرهای استانی با محوریت پیگیری مسائل و مطالبات بانوان روستایی و عشایر آغاز شده است.
قیومی، عدم دسترسی به تسهیلات مالی و بازار فروش را ۲ مشکل عمده بانوان در این سفرها عنوان کرد و افزود: در نشست های متعدد، صدای بانوان به گوش مسوولان رساندیم و مطالبات اصلی آنان در حوزه بازار و تسهیلات، مستقیماً به رییس جمهور منعکس شد.
وی ضعف در بازاریابی را چالش اصلی دیگر تولیدات بانوان عنوان کرد و گفت: محصولات ارزشمندی مانند گیاهان دارویی، هنوز در بستهبندیهای ساده و بدون برند عرضه میشوند که در فضای رقابتی امروز، این امر موجب از دست دادن بازار میشود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و خانواده از راهاندازی ۲پلتفرم اختصاصی برای رفع مشکل فروش و حذف واسطهها خبر داد و افزود: استانهای گلستان و خراسان رضوی به عنوان آزمونه (پایلوت) انتخاب شدهاند و فاز اول این پلتفرم حداکثر تا یک ماه آینده رونمایی خواهد شد.
قیومی ادامه داد: پلتفرم ملی فروش مستقیم گام دیگر برای حل مشکل بانوان است که با هدف حذف کامل واسطهها و اتصال مستقیم تولیدکنندگان زن به بازار، در دست طراحی است و پیشبینی میشود تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
وی بر لزوم برنامهریزی زنجیرهای از کشت تا بازار تأکید و خاطرنشان کرد: تعاونیها موظف هستند محصولات بانوان را جمعآوری و برای فروش آنها چارهاندیشی کنند که در این خصوص هدف گذاری شده تا پایان سال، ۵۰۰ بازار روستایی در کشور فعال شود تا حلقه تولید به فروش تکمیل شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و خانواده گفت: این در حالیست که محصولات بومی یا باید از طریق توسعه گردشگری، مشتری مستقیم برای این محصولات جذب کنند و یا با همکاری صنایعآنها را با سود کم اما در مقیاس وسیع در سطح کشور توزیع کنند که فعال شدن این پلتفرم به این مشکل پایان میدهد.
قیومی با اشاره به عبور از فروش سنتی و اتصال به بازارهای الکترونیک و منطقهای، بر لزوم تحول در روشهای فروش تاکید کرد و گفت: بانوان کارآفرین لازم است قدری از فضای سنتی فاصله بگیرند و به بازار الکترونیک ورود کنند، چراکه گردشگری اغلب فصلی است و اتصال به شبکه ملی فروش، امکان حضور دائمی را فراهم میکند.
وی یادآور شد: ما قول میدهیم تا پایان دولت، بانوان کارآفرین را به بازارهای منطقه متصل کنیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و خانواده همچنین از زنان برای ایفای نقش در اصلاح الگوی مصرف و فرزندآوری برای جوانی جمعیت درخواست کرد و افزود: زنان باید در زمینه اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشند و با توجه به اینکه با چالش سالمندی جمعیت روبرو هستیم، نیازمند تربیت نسلی اثرگذار و مسوولیتپذیر برای آینده کشور هستیم.
قیومی تاکید کرد: شهرستان ملایر میتواند به عنوان یک قطب فرهنگی در این زمینه برای کل کشور الگو شود.