خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس نوبت بعدازظهر هفت شهر هرمزگان تعطیل شد

مدارس نوبت بعدازظهر هفت شهر هرمزگان تعطیل شد
کد خبر : 1709281
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری و رییس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار هرمزگان اعلام کرد: طبق تصمیم کمیته آلودگی هوا، مدارس هفت شهرستان این استان در مقاطع مختلف تحصیلی در نوبت بعدازظهر امروز سه‌شنبه تعطیل و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی و وزش باد شدید شمال‌شرقی با سرعتی تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت که همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان خواهد بود، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار تشکیل شد.

وی ادامه داد: براساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان، کلاس‌های شیفت بعدازظهر تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک و قشم در روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

رییس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار استان هرمزگان، هدف از این اقدام را حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از آثار منفی گرد و غبار بر سلامت آنان عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ