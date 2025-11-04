مدارس نوبت بعدازظهر هفت شهر هرمزگان تعطیل شد

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی و وزش باد شدید شمال‌شرقی با سرعتی تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت که همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان خواهد بود، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار تشکیل شد.

وی ادامه داد: براساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان، کلاس‌های شیفت بعدازظهر تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک و قشم در روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

رییس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار استان هرمزگان، هدف از این اقدام را حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از آثار منفی گرد و غبار بر سلامت آنان عنوان کرد.

