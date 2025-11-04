اعتراف سارق حرفه ای به ارتکاب 100 فقره سرقت در نمین

به گزارش ایلنا، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لاستیک و رینگ خودرو در شهرستان «نمین»، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای سارقی سابقه دار و حرفه ای در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضایی، سارق در عملیات پلیسی توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان "نمین" دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سارق در بازجویی های پلیس به ارتکاب 100 فقره سرقت در شهرستان های مختلف استان اردبیل اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

