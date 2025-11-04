خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراف سارق حرفه ای به ارتکاب 100 فقره سرقت در نمین

اعتراف سارق حرفه ای به ارتکاب 100 فقره سرقت در نمین
کد خبر : 1709226
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق سابقه دار و حرفه ای لاستیک و رینگ خودرو در عملیات مأموران آگاهی شهرستان "نمین" خبر داد و گفت: سارق به ارتکاب 100 فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لاستیک و رینگ خودرو در شهرستان «نمین»، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای سارقی سابقه دار و حرفه ای در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضایی، سارق در عملیات پلیسی توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان "نمین" دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سارق در بازجویی های پلیس به ارتکاب 100 فقره سرقت در شهرستان های مختلف استان اردبیل اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ