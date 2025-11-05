ایلنا گزارش می دهد؛
صنعت چاپ آذربایجان غربی ظرفیتهای بالا در سایه چالشهای جدی/ صنعت چاپ در استان با مشکلات واردات ماشینآلات، تحریمهای جهانی و کمبود مواد اولیه روبهرو است
صنعت چاپ در آذربایجان غربی با بیش از ۴۴۳ واحد فعال و اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و ۹۵۰ نفر، یکی از حوزههای مهم اقتصادی و فرهنگی استان است؛ با این حال چاپخانهداران با مشکلاتی مانند فرسودگی ماشینآلات و افزایش هزینههای مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صنعت چاپ در آذربایجان غربی، به عنوان یکی از بخشهای پرظرفیت اقتصادی و فرهنگی استان، همواره نقش قابل توجهی در اشتغال و تولید داشته است. بر اساس آمارهای موجود، در استان حدود ۴۴۳ واحد چاپخانه فعال وجود دارد که بخش اعظم آنها در مرکز استان، ارومیه، متمرکز هستند. این صنعت به طور مستقیم حدود یک هزار و ۹۵۰ نفر و به صورت غیرمستقیم بیش از یک هزار نفر را مشغول به کار کرده است.
با وجود ظرفیتهای بالا، چاپخانهداران استان با چالشهای جدی روبرو هستند. فرسودگی ماشینآلات، افزایش هزینههای مواد اولیه مانند کاغذ و زینک، فشارهای مالیاتی و بیمهای و کاهش سفارشهای داخلی از جمله مشکلات اصلی این حوزه عنوان شدهاند.
با این حال، اتحادیه چاپخانهداران استان و فعالان این حوزه، به دنبال یافتن راهکارهایی برای حفظ و توسعه صنعت چاپ هستند. نوسازی تجهیزات، حمایت مالی و بیمهای، افزایش سفارشهای داخلی، آموزش تخصصی و ایجاد شهرک صنعتی چاپ از مهمترین پیشنهادهای مطرح شده است.
تأکید فعالان صنعت چاپ ارومیه بر ضرورت حمایت و نوسازی تجهیزات
فعالان صنعت چاپ در ارومیه با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه و هزینههای بالای تولید، خواستار توجه بیشتر دولت به این صنعت فرهنگی ـ اقتصادی شدند.
هادی شادلو، رئیس هیئتمدیره اتحادیه چاپخانهداران ارومیه، در گفت و گو با ایلنا گفت: چاپخانههای استان با وجود تورم و محدودیتها، همچنان در تلاشاند کیفیت و تنوع محصولات خود را حفظ کنند.
وی افزود: برای راهاندازی یک چاپخانه صنعتی حداقل پنجاه میلیارد تومان سرمایه نیاز است و هزینههای جاری آن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
شادلو با بیان اینکه این صنعت با مشکلات واردات ماشینآلات، تحریمهای جهانی و کمبود مواد اولیه روبهرو است، افزود: با وجود همه موانع، هیچکدام از چاپخانهها فعالیت خود را متوقف نکردهاند و با خلاقیت و پشتکار در مسیر تولید و خدمات فرهنگی حرکت میکنند.
وی درباره ظرفیت اشتغال در این صنعت توضیح داد: یک چاپخانه با سرمایهگذاری مناسب میتواند برای ۳۰ تا ۴۰ نفر شغل مستقیم و برای دهها نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کند. صنعت چاپ تنها یک حرفه نیست، بلکه چرخهای اقتصادی و فرهنگی است که در سراسر استان جریان دارد.
شادلو افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین چالشهای این حوزه است و فعالان چاپ باید از آن معاف شوند. انتظار داریم مسئولان در این زمینه عزم جدی داشته باشند.
عشق به این حرفه ما را سرپا نگه داشته است
اسکندری یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ استان در گفت وگو با ایلنا افزود: کار در چاپخانه آسان نیست؛ از بوی مرکب و مواد شیمیایی تا صدای مداوم دستگاهها و نیاز به دقت بالا، هر روز چالشهای خاص خود را دارد. اما عشق به این حرفه ما را سرپا نگه داشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی افزود: با وجود سفارشهای داخلی و خارجی، همچنان بخشی از کارها بهدلیل کمبود تجهیزات پیشرفته برونسپاری میشود. این نشان میدهد که صنعت چاپ ارومیه پتانسیل بالایی برای رشد دارد، اما محدودیتها مانع شکوفایی کامل آن شده است.
درخواست فعالان چاپ برای تسهیل واردات مواد اولیه
رستا توسلی، مدیرعامل یکی از شرکت های چاپ در ارومیه نیز به ایلنا گفت: مشکلات ما به یک واحد خاص محدود نمیشود. سیاستهای ارزی، گرانی مواد اولیه، دشواری ثبت سفارش و تخصیص ارز، همه واحدهای چاپی را تحت فشار قرار داده است.
وی ادامه داد: ما از دولت انتظار کمک مالی نداریم؛ فقط میخواهیم اجازه واردات مواد اولیه با سرمایه خودمان داده شود. با وجود همه محدودیتها، تولید و صادرات در استان ادامه دارد و این نشان میدهد ظرفیت صنعت چاپ در آذربایجانغربی بسیار بالا است و میتواند نقش مهمی در اقتصاد و فرهنگ منطقه ایفا کند.
راهاندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه
علیرضا نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی هم در این باره در گفت و گو با ایلنا، از راهاندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه خبر داد و گفت: با ایجاد این شهرک، تمامی چاپخانههای استان در یک مجموعه متمرکز خواهند شد که این امر موجب ساماندهی، توسعه و ارتقای کیفیت خدمات چاپی خواهد شد.
نوروزی اظهار کرد: صنعت چاپ، صنعتی هنری و خلاقانه است که نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی استان دارد.
وی با اشاره به وضعیت صنعت چاپ در استان افزود: در آذربایجانغربی ۴۴۳ واحد چاپی فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۳ واحد در ارومیه مستقر هستند. این صنعت از جمله مشاغل پایدار استان به شمار میرود و در حال حاضر ۹۰۰ نفر در ارومیه و در مجموع ۱۹۵۰ نفر در سراسر استان در این حوزه فعالیت دارند.
نوروزی با بیان اینکه تاکنون ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصرههای ۱۶ و ۱۸ به فعالان صنعت چاپ پرداخت شده است، گفت:نتیجه پرداخت این تسهیلات، ایجاد ۱۷ فرصت شغلی مستقیم در واحدهای چاپی استان بوده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی و همسایگی با ۳کشور فرصتهای صادرات خدمات چاپی برای استان فراهم بوده که با نوسازی تجهیزات، تسهیل واردات و حمایتهای هدفمند، صنعت چاپ استان میتواند به یکی از محورهای رشد فرهنگی و اقتصادی استان تبدیل شده و اشتغال پایدار را رقم زند.
گزارش: بیتا اختیاری