خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان

ثبت آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
کد خبر : 1709157
لینک کوتاه کپی شد.

امروز نیز، ۱۴ شهر خوزستان بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در وضعیت آلوده قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه سیزدهم آبان_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در دشت آزادگان به عدد ۳۱۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت «قهوه‌ای» یعنی «خطرناک» قرار دارد.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۵۶، شوشتر ۱۵۶، کارون ۱۶۶، ملاثانی ۱۵۶ و هویزه ۱۹۷ میکروگرم بر مترمکعب است که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۹، دزفول ۱۰۷، شادگان ۱۲۳ و هندیجان ۱۰۵ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است و توصیه می‌شود در این شرایط افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ماهشهر و هفتکل قابل قبول گزارش شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ