ثبت آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه سیزدهم آبان_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در دشت آزادگان به عدد ۳۱۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت «قهوه‌ای» یعنی «خطرناک» قرار دارد.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۵۶، شوشتر ۱۵۶، کارون ۱۶۶، ملاثانی ۱۵۶ و هویزه ۱۹۷ میکروگرم بر مترمکعب است که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۹، دزفول ۱۰۷، شادگان ۱۲۳ و هندیجان ۱۰۵ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است و توصیه می‌شود در این شرایط افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ماهشهر و هفتکل قابل قبول گزارش شده است.

