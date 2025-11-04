ثبت آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
امروز نیز، ۱۴ شهر خوزستان بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در وضعیت آلوده قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سهشنبه سیزدهم آبان_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در دشت آزادگان به عدد ۳۱۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت «قهوهای» یعنی «خطرناک» قرار دارد.
همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۵۶، شوشتر ۱۵۶، کارون ۱۶۶، ملاثانی ۱۵۶ و هویزه ۱۹۷ میکروگرم بر مترمکعب است که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروههای جمعیتی قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۹، دزفول ۱۰۷، شادگان ۱۲۳ و هندیجان ۱۰۵ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است و توصیه میشود در این شرایط افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ماهشهر و هفتکل قابل قبول گزارش شده است.