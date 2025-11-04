پایان طرح دریا در مازندران با ۴۷ غرق شدگی در سال ۱۴۰۴؛ افزایش ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته

به گزارش ایلنا، علی عباسی با اشاره به آمار غرق‌شدگان در سال جاری گفت: ۴۲ نفر از غرق‌شدگان مرد و مابقی زن هستند. همچنین ۸۵ درصد از این افراد غیربومی هستند.

وی افزود: شهرستان نوشهر با ۱۳ غرقی، بیشترین تعداد مرگ ناشی از غرق‌شدگی را به خود اختصاص داده است. پس‌ازآن، شهرستان‌های رامسر با ۷ غرقی، بابلسر و تنکابن هرکدام با ۶ غرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شهرهای ساری، جویبار و نکا هیچ فوتی ناشی از غرق‌شدگی نداشته‌اند.

مدیرکل پزشک قانونی مازندران گفت: ماه مرداد با ثبت ۱۷ غرقی بیشترین تعداد مرگ‌های ناشی از غرق‌شدگی را در بین ماه‌های طرح دریا به خود اختصاص داده است. به دنبال آن، ماه‌های شهریور با ۱۶ غرقی، تیر با ۱۳ غرقی و خرداد با یک مورد غرقی قرار دارند.

وی افزود: در بررسی گروه سنی غرق‌شدگان، مشخص شد که بیشترین آمار غرق‌شدگان مربوط به گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با ۱۸ نفر است و کمترین غرقی‌ها نیز در سنین زیر ۱۰ سال با ۲ نفر گزارش‌شده است.

عباسی با تأکید بر هشدارهای مکرر و توصیه‌ها برای شنا در مناطق ایمن، گفت: متأسفانه بیشتر این افراد در محدوده‌های غیر ایمن و خارج از طرح شنا کرده بودند. درحالی‌که دریا بدون غریق آرزو نیست، اگر مردم به توصیه‌ها و هشدارها توجه کنند.

