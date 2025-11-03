شناسایی و انهدام باند حفاران غیرمجاز در تالش / کشف فلزیاب و دینامیت

به گزارش ایلنا از تالش،سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد امروز دوشنبه ۱۲ آبان در تشریح این خبر اظهار کرد: در عملیاتی مشترک با همکاری ضابطان خاص قضایی و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش، این باند متلاشی شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب و مقداری مواد منفجره از نوع دینامیت از متهمان کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، باند شناسایی شده متشکل از ۱۰ نفر از افراد بومی و غیربومی بوده که با استفاده از آلات و ادوات خاص، اقدام به حفاری غیرمجاز در عرصه‌های تاریخی می‌کردند.

انتهای پیام/