شناسایی و انهدام باند حفاران غیرمجاز در تالش / کشف فلزیاب و دینامیت
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان از بازداشت سه نفر و شناسایی ۱۳ نفر از اعضای یک باند حفاری غیرمجاز در منطقه نصرتآباد تالش خبر داد.
به گزارش ایلنا از تالش،سرهنگ محمدرضا امیدیراد امروز دوشنبه ۱۲ آبان در تشریح این خبر اظهار کرد: در عملیاتی مشترک با همکاری ضابطان خاص قضایی و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش، این باند متلاشی شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب و مقداری مواد منفجره از نوع دینامیت از متهمان کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، باند شناسایی شده متشکل از ۱۰ نفر از افراد بومی و غیربومی بوده که با استفاده از آلات و ادوات خاص، اقدام به حفاری غیرمجاز در عرصههای تاریخی میکردند.