سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
فارس همچنان در صدر تولید پنبه کشور است
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت پنبه از سطحی بالغبر ١۵ هزار و ٦٠٠ هکتار در این استان خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینیها امسال بیش از ۵٢ هزار تن وش پنبه در فارس تولید میشود.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: برداشت پنبه از اول آبان ماه در شهرستان داراب آغاز شده است و تا اواخر دی ماه در شهرستانهای جنوبی ادامهدارد.
به گفته وی؛ استان فارس با تولید سالانه قریب به ٢۵ درصد از وش پنبه کشور بهصورت مستمر حائز رتبه اول و نیز دارای کیفیت برتر الیاف کشور است.
این مقام مسئول با بیان اینکه متوسط عملکرد وش پنبه در کشور ٢. ٦ در هکتار است، تصریح کرد: میانگین عملکرد پنبه در استان فارس در سنوات اخیر بالغبر ٣. ۵ تن در هکتار است و سال گذشته تولید کننده نمونه ملی این استان از شهرستان فسا با ثبت ١٣. ٦ تن وش در هکتار رکورد ملی را شکست.
بهجت حقیقی بیان کرد: عملیات برداشت علاوه بر روش سنتی، توسط دو دستگاه کمباین "وش چین پنبه" و هشت دستگاه "غوزه چین" صورت میگیرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: دستگاه "وش چین پنبه" در سنوات اخیر به ناوگان برداشت اضافه شده است که برداشت با این دستگاه علاوه بر کاهش ۵٠درصدی هزینه برداشت، افزایش کیفیت الیاف تولیدی را بهدنبال دارد و در مجموع باعث افزایش درآمد پنبهکاران میشود.
بهجت حقیقی گفت: ١٢ هزار هکتار از اراضی کشت شده بهصورت حفاظتی بیخاکورزی و کمخاکورزی کشت شده است و ٦ هزار هکتار از اراضی مذکور قابل برداشت توسط کمباین وش چین است.
این مقام مسئول اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت پنبه به شهرستانهای داراب، زریندشت و لارستان اختصاص دارد و عمده ارقام کشت شده در استان فارس شامل ارقام داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی و ارقام خارجی ماکسا، کاریسما و لیدر است.
بهجت حقیقی با اشاره به اینکه محصول پنبه استان فارس از نظر کیفیت در کشور شاخص است و اکثر صنایع نساجی کشور راغب به خریداری پنبه این استان هستند، بیان کرد: در حال حاضر ٦ کارخانه فعال پنبه پاک کنی در استان فارس، وش تولیدی را خریداری و پنبه را استحصال می کنند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: باتوجهبه اشتغالزایی زراعت پنبه و تعدد صنایع وابسته به این محصول باارزش میتوان از این محصول در فضای اقتصاد کشاورزی به نام طلای سفید یاد کرد.