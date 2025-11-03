مسئول جستجو و نجات هیئت کوهنوردی استان مرکزی خبر داد؛
پیدا شدن پیکر کوهنورد مفقود شده اهل اراک در ارتفاعات شهرستان شازند
مسئول کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی از پیدا شدن پیکر یک کوهنورد در ارتفاعات خبر داد و گفت: پیکر کوهنورد مفقود شده اهل اراک، پس از 2 روز تلاش شبانهروزی گروههای جستجوگر این هیئت در ارتفاعات شهرستان شازند پیدا شد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل ابوالمعصومی افزود: این فرد 30 ساله که کارمند دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بود، پنجشنبه شب به قصد کوهنوردی شبانه عازم ارتفاعات شهرستان شازند میشود که پس از ساعاتی با خانواده تماس گرفته و اعلام میکند که وضعیت حالی خوبی ندارد و پس از آن نیز دیگر تلفن همراه خود را پاسخ نداد.
وی به چگونگی فرایند اعلام گزارش این حادثه کوهنوردی و تلاشهای تیم جستجو برای پیدا کردن پیکر کوهنورد مفقود شده اشاره کرده و ادامه داد: خانواده این فرد روز جمعه این موضوع را گزارش دادند و بلافاصله تلاش برای پیدا کردن وی آغاز شد. در ابتدا تیم جستجو وارد عمل شدند و تلاشهای آنها نتیجهای نداشت.
مسئول کارگروه جستجو و نجات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی اظهار داشت: به همین دلیل روز گذشته یکشنبه امداد هوایی به کمک آمد و موفق شد پیکر این فرد را در صخرههای ارتفاعات شهرستان شازند که در چند مرحله سقوط کرده بود را پیدا کند. پیکر این فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.