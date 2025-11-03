آغاز فرایند تعیین تکلیف سدهای خاکی و ساماندهی آب کشاورزی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی صفری به اقداماتی که قرار است کمیسیون این ماده قانونی اجرایی کند اشاره داشته و افزود: بر اساس ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده بسترهای لازم برای هماهنگی با وزارت نیرو در خصوص تأمین و مصرف آب کشاورزی از طریق کمیسیون آب کشاورزی انجام شود.

وی به وظایفی که کمیسیون ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارد اشاره کرده و ادامه داد: این کمیسیون وظیفه دارد اختلافات، چالش‌ها و نحوه تخصیص منابع آبی را میان دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت آب منطقه‌ای بررسی و مدیریت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی کمیسیون ماده 11، تعیین تکلیف حدود 45 سد خاکی فاقد متولی در استان بود. در این راستا پیشنهاد شد این سدها به تشکل‌های بهره‌بردار واگذار شوند تا با مدیریت محلی و مشارکتی، بهره‌برداری بهینه‌تری صورت گیرد.

صفری درباره اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و تحویل حجمی آب، تصریح کرد: بر اساس قانون، وزارت نیرو موظف است آب را به صورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل دهد و در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است در برنامه هفتم توسعه، مصرف آب کشاورزی را به 65 میلیارد مترمکعب در سطح کشور کاهش دهد.

وی بیان داشت: در این راستا استان مرکزی نیز باید سهم خود را در این مسیر ایفا کند. امیدواریم مصوبات این کمیسیون بتواند گره‌گشای چالش‌های موجود در بخش آب کشاورزی باشد و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی هموار شود.

انتهای پیام/