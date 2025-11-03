خبرگزاری کار ایران
کشف 70 میلیاردی کود و سموم کشاورزی در مازندران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف انبار احتکاری 70 میلیارد ریالی کود و سموم کشاورزی در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارگاه «سامع خورشاد» با اعلام این خبر، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار نهاده‌های کشاورزی واقع در یک شرکت بازرگانی، کشاورزی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان به همراه کارشناسان اداره صمت به محل مذکور اعزام و در بازرسی از انبار موصوف بیش از 70 میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بوده را کشف کردند.

سرهنگ خورشاد در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق از اولویت‌های این پلیس بوده از شهروندان درخواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

