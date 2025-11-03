پیوند دولت و بخش خصوصی برای حمایت از زنان کارآفرین در فارس

به گزارش ایلنا، سهیلا محبی در دیدار با سمانه ذوالقدر مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس، با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در حمایت از زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار، بیان کرد: این طرح با تمرکز بر ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی و شبکه‌سازی میان بانوان فعال در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی طراحی شده است و علاوه بر ارتقای توانمندی‌های بانوان در عرصه اقتصادی، زمینه الگوسازی و معرفی نمونه‌های موفق و مسئول را در جامعه فراهم می‌کند.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی برای بانوان کارآفرین با محوریت بازاریابی، برندینگ و توسعه صادرات محصولات زنان، ایجاد مرکز مشاوره و شتاب‌دهنده ویژه کسب‌وکارهای زنان و تدوین تفاهم‌نامه همکاری رسمی میان اتاق بازرگانی و استانداری از مهم‌ترین برنامه‌های این طرح است.

محبی درباره ایده «بانوی کارآفرین مسئول» توضیح داد: این طرح با هدف معرفی زنانی طراحی شده است که علاوه بر موفقیت اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توانند به عنوان الگوهای موفق برای سایر بانوان عمل کنند.

وی اضافه کرد: ایجاد شبکه بانوان کارآفرین مسئول در استان فارس، تشویق بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از طرح‌های اجتماعی زنان و افزایش حس تعهد اجتماعی و محیط‌زیستی در میان کارآفرینان زن از دیگر اهداف مهم این طرح به شمار می‌رود.

رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به اهمیت توجه به زنان روستایی گفت: حمایت مالی و فنی از طرح‌های خرد زنان روستایی در دستور کار قرار گرفته تا زمینه توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سطح استان فراهم شود.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: طرح "زنان کارآفرین مسئول" با اهداف مشخص خود، زمینه هم‌افزایی، تبادل تجربه و ارتقای سطح دانش و مهارت بانوان کارآفرین را فراهم خواهد کرد و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان ایفا کند.

در ادامه این جلسه سمانه ذوالقدر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس، نیز گفت: توانمندسازی بانوان کارآفرین و حمایت از زنان سرپرست خانوار، یکی از اولویت‌های مهم ما است و این طرح می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی استان را تسهیل کند.

وی افزود: پیوند بخش دولتی و خصوصی در اجرای برنامه‌های اجتماعی، از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی و ایجاد مراکز مشاوره و شتاب‌دهنده، نقش مؤثری در تقویت ظرفیت‌های بانوان کارآفرین دارد و زمینه الگوسازی و معرفی نمونه‌های موفق را فراهم می‌کند.

ذوالقدر در پایان گفت: با اجرای طرح "زنان کارآفرین مسئول"، در استان فارس می توانیم شبکه‌ای از بانوان فعال و مسئول ایجاد کنیم تا تبادل تجربه، هم‌افزایی و تشویق بنگاه‌های اقتصادی به حمایت از طرح‌های اجتماعی بانوان تقویت شود و مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی زنان در سراسر استان هموار شود.

انتهای پیام/