سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:
آموزش در مناطق کمتر برخوردار گامی مؤثر در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت:با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بانوان سرپرست خانوار در مناطق کمتر برخوردار، دوره آموزشی صنایع پوشاک در استان همدان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از همدان، فاطمه آروانه گفت:این دوره که برای بانوان در مناطق حاشیهنشین طراحی شده است، به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح مهارتهای شغلی زنان، در حال اجرا است.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان همدان ضمن بازدید از روند اجرای این کلاس، بر اهمیت برگزاری این دورهها تأکید کرد.
وی با اشاره به رسالت خطیر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در مناطق کمتر برخوردار گفت: این دورهها فرصتی است برای ارتقای مهارتهای شغلی بانوان سرپرست خانوار، که می تواند به رشد اقتصادی خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی بیانجامد.
آروانه افزود: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در راستای توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با همکاری نهادهای محلی، در حال ایجاد بستری است که این بانوان بتوانند مهارتهای خود را به شغلی پایدار تبدیل کنند
آروانه اضافه کرد:در این دورهها، بانوان شرکتکننده با اصول صنایع پوشاک آشنا میشوند و در نهایت توانایی لازم برای تولید محصولات با کیفیت را بهدست میآورند.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان تصریح کرد: این مهارتها نه تنها میتواند به تقویت خودکفایی آنها کمک کند، بلکه زمینههای اشتغال و کارآفرینی در این مناطق را نیز فراهم میآورد.
این مقام مسئول بیان کرد: دوره های آموزشی ارائهشده در مناطق هدف نه تنها در کاهش آسیبهای اجتماعی نظیر فقر و بیکاری مؤثر است، بلکه به تقویت اعتماد به نفس و ارتقای جایگاه اجتماعی این بانوان نیز کمک میکند.
با توجه به استقبال گسترده از این دورهها و تأکید بر استمرار آنها، قرار است در آینده نزدیک، این برنامهها در مناطق دیگر استان همدان نیز گسترش یابد.