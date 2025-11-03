خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس‌راه مازندران :

ترافیک در مازندران عادی و روان است؛ بارش پراکنده باران در برخی مناطق

ترافیک در مازندران عادی و روان است؛ بارش پراکنده باران در برخی مناطق
کد خبر : 1708773
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران از ترافیک عادی و روان در تمام‌مسیرهای مواصلاتی استان خبر داد و نسبت به بارش پراکنده باران در برخی مناطق همچون قائم‌شهر، ساری و آمل هشدار داد.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از وضعیت ترافیکی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر، ترافیک در تمامی مسیرهای مواصلاتی استان عادی و روان است. وضعیت بزرگراه‌ها نیز پرحجم و روان است و مشکلی در جریان تردد خودروها وجود ندارد.

وی افزود: در برخی از مناطق استان ازجمله قائم‌شهر، ساری، آمل، محمودآباد و نوار غربی، بارندگی پراکنده‌ای مشاهده می‌شود که رانندگان باید بااحتیاط بیشتری در این مسیرها حرکت کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران همچنین از رانندگان خواست تا به وضعیت جوی و شرایط جاده‌ها توجه کرده و در صورت نیاز، سرعت خود را کاهش دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

طبق اعلام هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری بوده و دما در طول روز افزایش خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ