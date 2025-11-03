ترافیک در مازندران عادی و روان است؛ بارش پراکنده باران در برخی مناطق

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از وضعیت ترافیکی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر، ترافیک در تمامی مسیرهای مواصلاتی استان عادی و روان است. وضعیت بزرگراه‌ها نیز پرحجم و روان است و مشکلی در جریان تردد خودروها وجود ندارد.

وی افزود: در برخی از مناطق استان ازجمله قائم‌شهر، ساری، آمل، محمودآباد و نوار غربی، بارندگی پراکنده‌ای مشاهده می‌شود که رانندگان باید بااحتیاط بیشتری در این مسیرها حرکت کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران همچنین از رانندگان خواست تا به وضعیت جوی و شرایط جاده‌ها توجه کرده و در صورت نیاز، سرعت خود را کاهش دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

طبق اعلام هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری بوده و دما در طول روز افزایش خواهد یافت.

