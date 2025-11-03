معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس معارفه شد

به گزارش ایلنا، در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب، کامران میرحاجی دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری فارس برگزار شد ضمن تقدیر از تلاش‌های علی فاتحی در دوران مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، برای دومین بار مسئولیت این معاونت به قاضی اسماعیل اکبری سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب در پایان بر انطباق کلیه تصمیمات و برنامه‌های اجرایی در سطح مجموعه قضایی استان با سند بالادستی تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید کرد و افزود: دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول از مسیر تلاش شبانه روزی، کار علمی، نظارت مستمر و بهره گیری از خلاقیت و اقدامات مبتکرانه می‌گذرد.

گفتنی است پیش از این نیز قاضی سید فضل اله زارعی به عنوان سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس معرفی شده بود.

