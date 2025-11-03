بیش از ۴۴۰ واحد چاپی در آذربایجان غربی فعال است/راه اندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوروزی، در حاشیه بازدید خبرنگاران از چاپخانه‌های ارومیه گفت: صنعت چاپ، صنعتی هنری و خلاقانه است که نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت چاپ در استان اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۴۴۳ واحد چاپی فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۳ واحد در ارومیه مستقر هستند.

وی با بیان اینکه،این صنعت از جمله مشاغل پایدار استان به شمار می‌رود گفت: در حال حاضر ۹۰۰ نفر در ارومیه و در مجموع یک هرار و ۹۵۰ نفر در سراسر استان در این حوزه فعالیت دارند.

نوروزی افزود: تاکنون ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ به فعالان این صنعت پرداخت شده است که نتیجه آن ایجاد ۱۷ فرصت شغلی مستقیم بوده است.

وی ادامه داد: بیشتر چاپخانه‌های استان به‌صورت موروثی اداره می‌شوند و فعالیت در این حوزه به‌صورت نسل‌به‌نسل ادامه یافته است.

شهرک صنفی چاپ در ارومیه راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از راه‌اندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه خبر داد و گفت: با ایجاد این شهرک، تمامی چاپخانه‌های استان در یک مجموعه متمرکز خواهند شد که این امر موجب ساماندهی، توسعه و ارتقای کیفیت خدمات چاپی خواهد شد.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد:با توجه به هم‌مرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور، چاپخانه‌های استان توانسته‌اند به ارائه خدمات چاپی به کشورهای همجوار نیز بپردازند.

