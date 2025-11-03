خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان:

بیش از ۴۴۰ واحد چاپی در آذربایجان غربی فعال است/راه اندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه

بیش از ۴۴۰ واحد چاپی در آذربایجان غربی فعال است/راه اندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه
کد خبر : 1708735
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی گفت:در آذربایجان غربی ۴۴۳ واحد چاپی فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۳ واحد در ارومیه مستقر هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوروزی،  در حاشیه بازدید خبرنگاران از چاپخانه‌های ارومیه گفت: صنعت چاپ، صنعتی هنری و خلاقانه است که نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت چاپ در استان اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۴۴۳ واحد چاپی فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۳ واحد در ارومیه مستقر هستند.

وی با بیان اینکه،این صنعت از جمله مشاغل پایدار استان به شمار می‌رود گفت: در حال حاضر ۹۰۰ نفر در ارومیه و در مجموع یک هرار و ۹۵۰  نفر در سراسر استان در این حوزه فعالیت دارند.

نوروزی افزود: تاکنون ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ به فعالان این صنعت پرداخت شده است که نتیجه آن ایجاد ۱۷ فرصت شغلی مستقیم بوده است.

وی ادامه داد: بیشتر چاپخانه‌های استان به‌صورت موروثی اداره می‌شوند و فعالیت در این حوزه به‌صورت نسل‌به‌نسل ادامه یافته است.

شهرک صنفی چاپ در ارومیه راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از راه‌اندازی شهرک صنفی چاپ در ارومیه خبر داد و گفت: با ایجاد این شهرک، تمامی چاپخانه‌های استان در یک مجموعه متمرکز خواهند شد که این امر موجب ساماندهی، توسعه و ارتقای کیفیت خدمات چاپی خواهد شد.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد:با توجه به هم‌مرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور، چاپخانه‌های استان توانسته‌اند به ارائه خدمات چاپی به کشورهای همجوار نیز بپردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ