برداشت چغندر قند از 1400 هکتار اراضی کشاورزی استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تاکنون حدود 8 هزار و 200 کیلوگرم چغندر قند به کارخانه قند تحویل داده شده است و با توجه به وضعیت مناسب مزارع، پیش‌بینی می‌شود بیش از 80 هزار تُن محصول از سطح زیرکشت برداشت شود.

وی افزود: به‌منظور نظارت دقیق بر روند خرید و تعیین درصد افت و عیار محصول، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان از ابتدای آغاز خرید در کارخانه قند مستقر شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تولید چغندر قند، و نیز حمایت از کشاورزان استان قزوین انجام می‌شود.

