مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

برداشت چغندر قند از 1400 هکتار اراضی کشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت محصول چغندر قند در سطح 1400 هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تاکنون حدود 8 هزار و 200 کیلوگرم چغندر قند به کارخانه قند تحویل داده شده است و با توجه به وضعیت مناسب مزارع، پیش‌بینی می‌شود بیش از 80 هزار تُن محصول از سطح زیرکشت برداشت شود.

وی افزود: به‌منظور نظارت دقیق بر روند خرید و تعیین درصد افت و عیار محصول، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان از ابتدای آغاز خرید در کارخانه قند مستقر شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تولید چغندر قند، و نیز حمایت از کشاورزان استان قزوین انجام می‌شود.

 

