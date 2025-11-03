خبرگزاری کار ایران
رهایی محکوم به قصاص پس از ۱۳ سال در دزفول با گذشت اولیای دم

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از بخشش محکوم به قصاص پس از ۱۳ سال در شهرستان دزفول و ختم شدن پرونده قتل به صلح و سازش خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی، امروز دوشنبه گفت: در راستای اجرای پویش ملی «به احترام حضرت زینب (س)، می‌بخشم» و با تلاش‌های مستمر شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های قتل در استان خوزستان با اعلام رضایت خانواده مقتول به صلح و سازش ختم شد.  

وی افزود: پرونده قتل مربوط به حادثه‌ای در شهرستان شوش بود که با پیگیری‌های شورای حل اختلاف و همراهی معتمدین، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران، خانواده مقتول با نگاهی انسانی و دینی، از حق قصاص گذشت کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی امانت بهبهانی تصریح کرد: این بخشش در امتداد سیره نورانی حضرت زینب (س) و با الهام از روحیه ایثار و همدلی مردم خوزستان صورت گرفت و نشان داد که فرهنگ گذشت و سازش در استان، زنده و جاری است.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان می‌گوید: این اقدام ارزشمند، علاوه بر تسکین آلام خانواده‌ها، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و دینی مردم استان را به نمایش گذاشت و در مسیر تحقق عدالت ترمیمی گام مؤثری بود.

معاون رئیس کل دادگستری خوزستان بیان داشت: شورای حل اختلاف استان خوزستان با تمام ظرفیت انسانی، اجتماعی و فرهنگی خود در مسیر گسترش فرهنگ گذشت و سازش با قدرت، انسجام و اراده‌ای راسخ حرکت می‌کند و مصمم است خوزستان را به یکی از پیشتازان عدالت ترمیمی و همبستگی اجتماعی در کشور تبدیل کند.

