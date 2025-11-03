یازده شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارجیِ آلودگی

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز، شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد ۲۷۶ و هویزه به ۲۰۵ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های اهواز ۱۷۳، شوشتر ۱۶۲، کوت عبدالله ۱۶۱، خرمشهر ۱۵۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گرو‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۱۴۷، بهبهان ۱۳۸، آغاجاری ۱۲۹، دزفول ۱۱۱ و ماهشهر ۱۱۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

