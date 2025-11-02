خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد؛

۳۰۷ رسانه در جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان شرکت کردند

۳۰۷ رسانه در جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان شرکت کردند
کد خبر : 1708648
لینک کوتاه کپی شد.

برپایی نمایشگاه مطبوعات غرب کشور در همدان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از شرکت ۳۰۷ فعال رسانه و ارسال هزار و ۲۵۰ اثر به نخستین جشنواره مطبوعات غرب کشور با عنوان هگمتانه در تاریخ ( 13 تا 15 آبان ماه) خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، سید محمدرضا جوادی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات غرب کشور نتیجه همت و پیگیری اعضای خانه مطبوعات، مدیران رسانه و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که پس از حدود ۱۰ سال، عرصه رقابت مطبوعاتی در سطح منطقه‌ای را احیا کردند.

وی افزود: جشنواره هگمتانه با هدف قدردانی از فعالان رسانه‌ای، ارتقای سطح حرفه‌ای مطبوعات غرب کشور و تقویت تعامل میان اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: نام «هگمتانه» به‌دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگی همدان، به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران برای این جشنواره برگزیده شده تا بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی منطقه در قالب رسانه باشد.

جوادی ادامه داد: فراخوان جشنواره با همکاری خانه مطبوعات و دفتر مطالعات رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و هزار و ۲۵۰ اثر از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان به دبیرخانه ارسال شد.

 

وی با اشاره به اینکه فریدون صدیقی، محمود مختاریان، علیرضا کتابدار، گیتی علی آبادی و مریم سلیمی پنج داور کشوری جشنواره هستند، اظهار کرد: داوری آثار در ۲ بخش «اصلی» و «ویژه» توسط استادان برجسته، متخصص و روزنامه‌نگاران کشوری انجام گرفت و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: آیین اختتامیه این رویداد روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران رسانه‌ای کشور، نمایندگان خانه‌های مطبوعات استان‌ها و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی همدان برگزار می‌شود.

جوادی افزود: در کنار مراسم تقدیر از برگزیدگان، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید برجسته رسانه برگزار خواهد شد تا فرصت تبادل تجربه و گفت‌وگو فراهم شود.

وی با بیان اینکه حال رسانه در همدان خوب است، افزود: همدلی و انسجام خانواده مطبوعات استان، فضای حرفه‌ای و پویایی را ایجاد کرده که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست با قدردانی از حمایت نهادهای همکار گفت: برگزاری جشنواره هگمتانه حاصل همدلی و همکاری دستگاه‌هایی چون شهرداری، آموزش و پرورش و اداره برق همدان است.

رضا زنداسرار افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و ارتقای سطح حرفه‌ای خبرنگاران غرب کشور به‌شمار می‌رود و می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در ارتباط میان رسانه‌های منطقه باشد.

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست از برپایی نمایشگاه مطبوعات غرب کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه روز ۱۳ آبان ساعت ۱۱ صبح در محل دائمی نمایشگاه های شهر همدان افتتاح می شود و به مدت ۲ روز فعال است.

مهرداد حمزه، ساعات بازدید از نمایشگاه مطبوعات غرب کشور را ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد و افزود: تبلیغات محیطی این جشنواره در شهر همدان توسط شهرداری انجام شده است.

دبیر جشنواره مطبوعات غرب کشور، بیشترین آثار ارسالی به جشنواره را در بخش ویژه گردشگری غرب کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده این جشنواره به گسترده تر و در سطح ملی در استان همدان برگزار شود.

حمزه، ساعات بازدید از نمایشگاه مطبوعات غرب کشور را ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد و افزود: تبلیغات محیطی این جشنواره در شهر همدان توسط شهرداری انجام شده است.

دبیر جشنواره مطبوعات غرب کشور، بیشترین آثار ارسالی به جشنواره را در بخش ویژه گردشگری غرب کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده این جشنواره گسترده تر و در سطح ملی در استان همدان برگزار شود.

 

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور دارند و داوری آثار خبرنگاران توسط ۵ داور جشنواره استاد فریدون صدیقی، محمود مختاریان، علیرُا کتابدار، گیتی علی آبادی و مریم سلیمی انجام‌شده است. 

حمزه به برنامه های جنبی جشنواره اشاره کرد و افزود: علاوه بر برگزاری کارگاه های رسانه ای برای خبرنگاران، تورهای بازدید از اماکن گردشگری همدان و چاپخانه همدان پیام برای میهمانان جشنواره پیش بینی شده آست.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ