۳۰۷ رسانه در جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان شرکت کردند

به گزارش ایلنا از همدان، سید محمدرضا جوادی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات غرب کشور نتیجه همت و پیگیری اعضای خانه مطبوعات، مدیران رسانه و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که پس از حدود ۱۰ سال، عرصه رقابت مطبوعاتی در سطح منطقه‌ای را احیا کردند.

وی افزود: جشنواره هگمتانه با هدف قدردانی از فعالان رسانه‌ای، ارتقای سطح حرفه‌ای مطبوعات غرب کشور و تقویت تعامل میان اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: نام «هگمتانه» به‌دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگی همدان، به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران برای این جشنواره برگزیده شده تا بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی منطقه در قالب رسانه باشد.

جوادی ادامه داد: فراخوان جشنواره با همکاری خانه مطبوعات و دفتر مطالعات رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و هزار و ۲۵۰ اثر از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان به دبیرخانه ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه فریدون صدیقی، محمود مختاریان، علیرضا کتابدار، گیتی علی آبادی و مریم سلیمی پنج داور کشوری جشنواره هستند، اظهار کرد: داوری آثار در ۲ بخش «اصلی» و «ویژه» توسط استادان برجسته، متخصص و روزنامه‌نگاران کشوری انجام گرفت و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: آیین اختتامیه این رویداد روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران رسانه‌ای کشور، نمایندگان خانه‌های مطبوعات استان‌ها و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی همدان برگزار می‌شود.

جوادی افزود: در کنار مراسم تقدیر از برگزیدگان، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید برجسته رسانه برگزار خواهد شد تا فرصت تبادل تجربه و گفت‌وگو فراهم شود.

وی با بیان اینکه حال رسانه در همدان خوب است، افزود: همدلی و انسجام خانواده مطبوعات استان، فضای حرفه‌ای و پویایی را ایجاد کرده که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست با قدردانی از حمایت نهادهای همکار گفت: برگزاری جشنواره هگمتانه حاصل همدلی و همکاری دستگاه‌هایی چون شهرداری، آموزش و پرورش و اداره برق همدان است.

رضا زنداسرار افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و ارتقای سطح حرفه‌ای خبرنگاران غرب کشور به‌شمار می‌رود و می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در ارتباط میان رسانه‌های منطقه باشد.

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست از برپایی نمایشگاه مطبوعات غرب کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه روز ۱۳ آبان ساعت ۱۱ صبح در محل دائمی نمایشگاه های شهر همدان افتتاح می شود و به مدت ۲ روز فعال است.

مهرداد حمزه، ساعات بازدید از نمایشگاه مطبوعات غرب کشور را ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد و افزود: تبلیغات محیطی این جشنواره در شهر همدان توسط شهرداری انجام شده است.

دبیر جشنواره مطبوعات غرب کشور، بیشترین آثار ارسالی به جشنواره را در بخش ویژه گردشگری غرب کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده این جشنواره به گسترده تر و در سطح ملی در استان همدان برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور دارند و داوری آثار خبرنگاران توسط ۵ داور جشنواره استاد فریدون صدیقی، محمود مختاریان، علیرُا کتابدار، گیتی علی آبادی و مریم سلیمی انجام‌شده است.

حمزه به برنامه های جنبی جشنواره اشاره کرد و افزود: علاوه بر برگزاری کارگاه های رسانه ای برای خبرنگاران، تورهای بازدید از اماکن گردشگری همدان و چاپخانه همدان پیام برای میهمانان جشنواره پیش بینی شده آست.

