ثبت ۲ اثر ارزشمند تاریخی–فرهنگی لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور

به گزارش ایلنا، صادق زارع اظهار کرد: بیمارستان امام سجاد (ع) لار واقع در شهر جدید لار و در خیابان ابن‌سینا، از بنا‌های شاخص دوره پهلوی دوم است که پس از زلزله سال ۱۳۳۹ و هم‌زمان با احداث شهر جدید لار ساخته شد. این مجموعه شامل بیمارستان، زایشگاه و خوابگاه پزشکان است که به عنوان بخشی از نخستین زیرساخت‌های بهداشتی جنوب فارس، واجد ارزش معماری و تاریخی شناخته شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، افزود: حسینیه اعظم لار نیز از دیگر آثار ثبت‌شده است که به دوره پهلوی دوم تعلق دارد و به دلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی ویژه‌اش، اهمیت فراوانی دارد. این مکان نه‌تنها محل زندگی و تدفین آیت‌الله آیت‌اللهی، از علمای برجسته جنوب فارس، بلکه صحنه رویداد‌های وحدت‌آفرین میان شیعه و سنی در منطقه است.

زارع با اشاره به مصوبه شورای ملی ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ گفت: ثبت این آثار به‌منزله پاسداشت هویت تاریخی لارستان است و از این پس هرگونه اقدام در عرصه و حریم آن‌ها صرفاً با تأیید وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/