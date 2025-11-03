خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس اعلام کرد:

ثبت ۲ اثر ارزشمند تاریخی–فرهنگی لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، از ثبت دو اثر شاخص تاریخی– فرهنگی در شهرستان لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا،  صادق زارع اظهار کرد: بیمارستان امام سجاد (ع) لار واقع در شهر جدید لار و در خیابان ابن‌سینا، از بنا‌های شاخص دوره پهلوی دوم است که پس از زلزله سال ۱۳۳۹ و هم‌زمان با احداث شهر جدید لار ساخته شد. این مجموعه شامل بیمارستان، زایشگاه و خوابگاه پزشکان است که به عنوان بخشی از نخستین زیرساخت‌های بهداشتی جنوب فارس، واجد ارزش معماری و تاریخی شناخته شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، افزود: حسینیه اعظم لار نیز از دیگر آثار ثبت‌شده است که به دوره پهلوی دوم تعلق دارد و به دلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی ویژه‌اش، اهمیت فراوانی دارد. این مکان نه‌تنها محل زندگی و تدفین آیت‌الله آیت‌اللهی، از علمای برجسته جنوب فارس، بلکه صحنه رویداد‌های وحدت‌آفرین میان شیعه و سنی در منطقه است.

زارع با اشاره به مصوبه شورای ملی ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ گفت: ثبت این آثار به‌منزله پاسداشت هویت تاریخی لارستان است و از این پس هرگونه اقدام در عرصه و حریم آن‌ها صرفاً با تأیید وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/
