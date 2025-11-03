14 عضو جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان مازندران تحلیف شدند
رئیسکل دادگستری مازندران بر نقش مهم هیات منصفه در احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: اعضای هیات منصفه بهعنوان نماینده مردم در کنار قضات، نقش مؤثری در صدور رأی عادلانه دارند.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی مازندران در مراسم معارفه و تحلیف 14 عضو جدید هیات منصفه مطبوعات استان در ساری، اظهار کرد: اعضای هیات منصفه بهعنوان نماینده مردم در کنار قضات، نقش مؤثری در صدور رأی عادلانه دارند.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: مطابق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه مطبوعات باشد؛ بر این اساس هیات منصفه باید با حضور در دادگاه، در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قضات در کشف حقیقت کمک کنند.
پوریانی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید شرایط استانی و کشوری را در پروندهها لحاظ و به سابقه و انگیزه افراد توجه کنند؛ همچنین نگاهشان به موضوع باید قانونی و بهدوراز گرایشهای شخصی و گروهی باشد.
رئیسکل دادگستری مازندران بر رعایت تقوا و امانتی که از طرف عموم مردم به اعضای هیات منصفه مطبوعات اعطاشده، تأکید کرد و گفت: همه ما امانتدار مردم هستیم و باید دور از شخصی نگری با رعایت انصاف و عدالت به پروندهها نگاه کنیم.
گفتنی است در پایان این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات اعضای پیشین هیات منصفه، 14 عضو جدید پس از ادای سوگند با دریافت احکام صادره از سوی قوه قضاییه رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.