به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از سفر قریب‌الوقوع دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به قزوین خبر داد و گفت: در این سفر 55 همت پروژه عمرانی و اقتصادی ، افتتاح و عملیات اجرایی بخشی از آن کلید خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بخش مهمی از این طرح‌ها شامل انتقال آب، احداث بیمارستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساخت‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان خواهد داشت.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی پروژه انتقال آب سد طالقان به قزوین گفت: این پروژه یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های مردم استان از دهه 60 تاکنون بوده است و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

نوذری ادامه داد: این پروژه‌ها بدون اتکا به منابع دولتی، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود.

