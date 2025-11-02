خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین خبر داد؛

سفر قریب‌الوقوع معاون اول رئیس‌جمهور به قزوین

سفر قریب‌الوقوع معاون اول رئیس‌جمهور به قزوین
کد خبر : 1708533
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین از سفر قریب‌الوقوع عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از سفر قریب‌الوقوع دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به قزوین خبر داد و گفت: در این سفر 55 همت پروژه عمرانی و اقتصادی ، افتتاح و عملیات اجرایی بخشی از آن کلید خواهد کرد. 

وی اضافه کرد: بخش مهمی از این طرح‌ها شامل انتقال آب، احداث بیمارستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساخت‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان خواهد داشت.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی پروژه انتقال آب سد طالقان به قزوین گفت: این پروژه یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های مردم استان از دهه 60 تاکنون بوده است و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

نوذری ادامه داد: این پروژه‌ها بدون اتکا به منابع دولتی، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ