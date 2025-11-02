استاندار قزوین خبر داد؛
سفر قریبالوقوع معاون اول رئیسجمهور به قزوین
استاندار قزوین از سفر قریبالوقوع عارف، معاون اول رئیسجمهور به قزوین خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان از سفر قریبالوقوع دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور به قزوین خبر داد و گفت: در این سفر 55 همت پروژه عمرانی و اقتصادی ، افتتاح و عملیات اجرایی بخشی از آن کلید خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بخش مهمی از این طرحها شامل انتقال آب، احداث بیمارستان و توسعه زیرساختهای گردشگری است که نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساختها و شتاببخشی به روند توسعه استان خواهد داشت.
استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی پروژه انتقال آب سد طالقان به قزوین گفت: این پروژه یکی از اساسیترین دغدغههای مردم استان از دهه 60 تاکنون بوده است و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
نوذری ادامه داد: این پروژهها بدون اتکا به منابع دولتی، بلکه با تکیه بر ظرفیتهای بومی و مشارکت بخش خصوصی اجرا میشود.