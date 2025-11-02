خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

ارتقای فرهنگ عمومی نیازمند تغییر نگرش در آموزش و پرورش است

کد خبر : 1708524
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر لزوم تغییر نگرش در آموزش و پرورش و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فریدون کلبادی‌نژاد یک‌شنبه شب در سومین همایش "اهالی قلم شمال" بر اهمیت ارتقای فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و به بررسی ابعاد مختلف خطبه فدکیه پرداخت. 

وی با اشاره به مفاهیم عمیق این خطبه گفت: خطبه فدکیه نه تنها دفاع از حق مالکیت فدک، بلکه یک سند تاریخی، اعتقادی، سیاسی و اخلاقی است که می‌تواند در حل مسائل اجتماعی امروز ما راهگشا باشد.

مدیر کل آموزش و‌پرورش مازندران افزود: حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در این خطبه به فلسفه و احکام الهی، عدالت، اطاعت از خداوند و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین پرداخته‌اند که برای جامعه امروز ما به عنوان الگویی از صبر، شکیبایی، صداقت و دفاع از حق به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نسل امروز، تأکید کرد: امروز نسل جوان ما هوشمند و منتقد است و نیاز به همدلی، همراهی و تغییر نگرش در آموزش و تربیت دارد. برای رسیدن به این هدف، باید مسئولیت اجتماعی خود را در سطح فردی و جمعی تقویت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در تقویت فرهنگ عمومی و افزایش آگاهی اجتماعی تأکید کرد و گفت: سمن‌ها می‌توانند در زمینه‌های آگاهی‌رسانی، فرهنگ‌سازی و شبکه‌سازی نقش مؤثری ایفا کنند و به تحقق توسعه پایدار کمک کنند.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اهمیت تقویت رفتارهای مدنی و احترام به حقوق شهروندی گفت: اگر به دنبال ارتقای فرهنگ عمومی و ایجاد جامعه‌ای سالم‌تر هستیم، باید بر قانون‌گرایی، نظم و مسئولیت‌پذیری تأکید کنیم.

وی به نقش اثرگذار خانواده در تربیت فرزندان اشاره و تاکید کرد: خانواده، مهم‌ترین و اصیل ترین نقش را در ارتقای فرهنگ جامعه دارد.

انتهای پیام/
