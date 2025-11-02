خبرگزاری کار ایران
عزم برای ترویج فرهنگ و آگاهی در مناطق شمالی کشور/قلم، پلی میان درد و دانایی

عزم برای ترویج فرهنگ و آگاهی در مناطق شمالی کشور/قلم، پلی میان درد و دانایی
مدیر عامل سازمان مردم‌نهاد نهاد "اهالی قلم شمال" بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان و ترویج ارزش‌های فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی سلطانی یک‌شنبه شب در سومین همایش اهالی قلم شمال گفت: این سازمان از دل یک دغدغه ساده متولد شد؛ دغدغه‌ای که از کودکی بی‌کفش در کلاس‌های روستایی و نویسنده‌ای بی‌پناه در سایه فراموشی نشأت می‌گرفت. ما خواستیم پلی باشیم میان درد و دانایی، میان قلم، مردم و میان اندیشه و انسانیت. امروز با افتخار می‌گوییم که این جمع کوچک به نهالی تنومند بدل شده که ریشه در دل مردم و شاخه در آسمان فرهنگ این سرزمین دارد.

وی افزود: ما در این مسیر نه بودجه‌ای داشتیم، نه قدرتی جز ایمان، اما هر بار که دستی دراز شد تا یاری یک دانش‌آموز بی‌بضاعت کنیم و هر بار که لبخند مادری از دل یک روستا برخاست، فهمیدیم که هنوز می‌شود در این سرزمین از امید، فرهنگ، کتاب و از عشق به آگاهی سخن گفت.

مدیرعامل اهالی قلم شمال با تأکید بر لزوم استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از همه فرهنگیان و اهل قلم دعوت کرد تا قلم خود را وقف آگاهی کنند.

وی افزود: بیایید عهد کنیم که قلممان را وقف آگاهی کنیم. به امید روزی که در این سرزمین هیچ قلمی از فقر و فراموشی نشکند و هیچ کودکی در تاریکی بی‌سوادی نماند.

