در آذربایجان شرقی رخ داد؛

مرد اهری توسط پسر 12 ساله اش به قتل رسید

فرمانده انتظامی اهر از وقوع قتل توسط یک نوجوان و شناسایی و اعتراف سریع او خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ نعمت محمدزاده در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که به دنبال گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر رخداد قتل در یکی از محلات شهرستان اهر، نیروهای انتظامی، پلیس آگاهی و عوامل قضایی فوراً در محل حاضر شدند تا به بررسی موضوع بپردازند.

وی توضیح داد که ماموران، با تحقیقات اولیه موفق شدند قاتل که فرزند ۱۲ ساله مقتول بود، شناسایی کنند. این پسر نوجوان در مدت زمان کوتاهی تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به انجام قتل اعتراف کرد.

به گفته فرمانده انتظامی اهر، این نوجوان در جریان بازی موجب برخورد توپ به مادرش شده بود. همین امر باعث بروز اختلاف میان وی و پدر خانواده شد که در نهایت با وارد کردن ضربات چاقو به ناحیه سینه، پدر خود را به قتل رساند.

سرهنگ محمدزاده افزود که با توجه به سن کم قاتل، او برای انجام بررسی‌ها و تحقیقات بیشتر به مقام قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ محمدزاده در تاریخ یکشنبه ۱۱ آبان ماه اعلام کرد که از جمله عوامل بروز چنین جرائم ناگواری می‌توان به بی‌توجهی برخی خانواده‌ها به نظام اخلاقی ، دینی و اجتماعی و همچنین نبود تربیت و روابط سالم در میان اعضای خانواده اشاره کرد.

