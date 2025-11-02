تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: اعضای هیئت منصفه ۱۴ نفرند که به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان گفت: این افراد بر اساس قانون با رای اکثریت هیات ۵ نفره شامل رئیس کل دادگستری، نماینده امام جمعه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان، از بین گروههای مختلف اجتماعی انتخاب شدند.

حیدر آسیابی افزود: اسامی منتخبین به نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات کشور برای صدور ابلاغ، ارسال شد و امروز اعضای هیئت منصفه ابلاغ خود را دریافت کردند و مراسم تحلیف برگزار شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در روشن کردن افکار عمومی و پیشبرد اهداف قانون اساسی، گفت: مطبوعات رسالتی بزرگ در افزایش دانش عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز دارند و این امر در استانی مانند گلستان، با جمعیت اقوام و خرده‌فرهنگ‌های متعدد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به وحدت بی‌بدیل مردم در استان گلستان که با تلاش‌های نماینده ولی فقیه در استان گلستان ایجاده شده است، افزود: شیطنت‌های رسانه‌ای می‌تواند وحدت استان را خدشه‌دار کند و نسبت به این موضوع نباید غفلت شود.

رئیس کل دادگستری همچنین بر رعایت حقوق مطبوعات تأکید کرد و یادآور شد: محدوده نقد و انتقاد در قانون مشخص شده و این چارچوب‌ها باید رعایت شوند.

اعضای هیئت منصفه جدید در مراسم تحلیف سوگند یاد کردند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی و گروهی و بارعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

حسن‌علی مومنی (روحانی)، محمد حاجیلری (استاد دانشگاه)، سیامک دربیکی (مهندس)، سیدمحمد حسینی (پزشک)، ایرج رمضانی (کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هادی علمدار (خبرنگار)، علی طالع زاری (وکیل)، پوران‌دخت ملاحی (معلم)، محمد ذاکرزاده (اصناف)، محسن نادران (کارمند)، محمدمهدی خالقی (کارمند)، علی‌قلی ایمانی (کشاورز)، اله‌قلی نظری (هنرمند)، ولی الله شهابی (بسیجی) اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هستند که امروز ابلاغ خود را از رئیس کل دادگستری گلستان دریافت کردند.

انتهای پیام/