۵۵۰ میلیارد تومان از تسهیلات رونق تولید در گیلان جذب شد

به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان اظهار کرد: از محل تسهیلات رونق تولید سال جاری، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای استان گیلان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به نحوه تخصیص این منابع افزود: از این مبلغ، سهم بخش‌های مختلف از جمله صنایع تولیدی، گردشگری و کشاورزی مشخص شده و منابع به‌صورت هدفمند در حال توزیع است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه تاکنون بخش عمده‌ای از این اعتبارات جذب شده است، گفت: تا امروز حدود دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان طرح به بانک‌های عامل معرفی شده و نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان از این رقم جذب شده است.

پورحیدری تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، کل مبلغ مصوب از سوی بانک‌های عامل پرداخت شود تا بتوانیم طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را با این تسهیلات پوشش دهیم.

