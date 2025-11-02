قمه کشی ۸ نفر از افراد غیربومی در ماسال/ همه عوامل نزاع و درگیری دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از ماسال، سرهنگ مرتضی ترازی اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را خط قرمز مجموعه انتظامی اعلام کرد و اظهار داشت: مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان همواره در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: در تکمیل خبر تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری در یکی از روستاهای شهرستان ماسال، پیگیری موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه پس از حضور ماموران پلیس در محل اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد ۸ نفر از افراد غیر بومی به علت اختلافات شخصی با سلاح سرد قمه درگیر که منجر به مصدومیت دونفر شدند، افزود: عاملان این نزاع از صحنه متواری شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با اشرافیت اطلاعاتی، عاملان متواری این درگیری را شناسایی کردند، افزود: متهمان ۴۳.۳۷، ۲۵.۲۰و۳۰ ساله با هماهنگی قضائی پس از اقدامات پلیسی صورت گرفته طی چندین عملیات جداگانه پس از یک ماه در مخفیگاهشان در یکی از استان‌های شمال شرقی کشور دستگیر شدند و علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کردند.

سرهنگ ترازی در پایان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

