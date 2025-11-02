به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی بیش از ۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه و با نظر هیات داوران انتخاب آثار جشنواره ۱۲ نمایش در بخش صحنه ای، ۹ نمایش در بخش تئاتر خیابانی و ۷ نمایش در بخش جنبی عروسکی معرفی شدند.

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در ادامه افزود: از ۱۷ تا ۱۹ آبان در شیراز میزبان اجراهای عروسکی و بخشی از اجراهای خیابانی خواهیم بود و از ۲۰ تا ۲۳ آبان بخش رقابتی صحنه ای و خیابانی در تماشاخانه های استاد هودی، استاد لایق، استاد فقیه و پردیس سینمایی استاد تارخ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و جدول اجراها بزودی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه، سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس با دبیری نوید جعفری از ۱۷ تا ۲۳ آبان در شیراز با اجراهای بخش عروسکی آغاز و از ۲۰ آبان با اجراهای رقابتی در بخش تئاتر و صحنه ای ادامه خواهد داشت؛ آثار برگزیده به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت به شرح زیر است:

بخش تئاتر صحنه ای :

۱- استیک در رستوران / ابوالفضل فرهادی

۲ـ پا / آرمین حمدی پور

۳ـ ترانسفر/ شهرزاد بداغی

۴ـ جومن جن/ یاسین سور منصوری

۵ـ در انتظار ملاقات با گودو/ عباس پرانداخته

۶ـ در کنج جمجمه جای که خواب لانه می‌کند/ عماد دهقان

۷- ری اکشن/ امید دانشوران

۸ـ شیطان پلک نمی زند/ مسعود احمدی

۹ـ گوش تلخ/ مانی آبادیان

۱۰ـ مرثیه ای برای ژاله میم/ دانیال اخباری

۱۱ـ ماندن، مردن و یا رفتن / سید محسن حسینی

۱۲ـ هیچ نگو هملت/ محمد هادی هاشم زاده

بخش تئاتر خیابانی:

۱ـ آیین / محمد حسین رجبیان

۲ـ ایی بال او بال/ اسماعیل سعیدیان

۳ـ بزن بزن نمی زنم /اشکان امیدوار

۴ـ بچه های عمو دریا / حمید رضا بیات

۵ـ پهلوون پنبه / کامران آرایش کشکولی

۶ـ دوازده روز و یک امید / امرالله جمالی

۷ـ رومیلت / سید محسن حسینی

۸ـ عشق سوزان / ارسلان صادقی

۹ـ ققنوس / علی گلناری

