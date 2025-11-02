۲۱ اثر در رقابت صحنه و خیابان؛ ۷ نمایش عروسکی
گروههای نمایشی برای رقابتی هنرمندانه به میدان میآیند
با اعلام معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نمایشهای راهیافته به سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس معرفی شدند تا با رقابتی هنرمندانه و حرفه ای در این دوره، مخاطبان هنر تئاتر را بر سر ذوق آورند.
به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی بیش از ۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه و با نظر هیات داوران انتخاب آثار جشنواره ۱۲ نمایش در بخش صحنه ای، ۹ نمایش در بخش تئاتر خیابانی و ۷ نمایش در بخش جنبی عروسکی معرفی شدند.
معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در ادامه افزود: از ۱۷ تا ۱۹ آبان در شیراز میزبان اجراهای عروسکی و بخشی از اجراهای خیابانی خواهیم بود و از ۲۰ تا ۲۳ آبان بخش رقابتی صحنه ای و خیابانی در تماشاخانه های استاد هودی، استاد لایق، استاد فقیه و پردیس سینمایی استاد تارخ میزبان علاقهمندان خواهد بود و جدول اجراها بزودی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه، سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس با دبیری نوید جعفری از ۱۷ تا ۲۳ آبان در شیراز با اجراهای بخش عروسکی آغاز و از ۲۰ آبان با اجراهای رقابتی در بخش تئاتر و صحنه ای ادامه خواهد داشت؛ آثار برگزیده به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت به شرح زیر است:
بخش تئاتر صحنه ای :
۱- استیک در رستوران / ابوالفضل فرهادی
۲ـ پا / آرمین حمدی پور
۳ـ ترانسفر/ شهرزاد بداغی
۴ـ جومن جن/ یاسین سور منصوری
۵ـ در انتظار ملاقات با گودو/ عباس پرانداخته
۶ـ در کنج جمجمه جای که خواب لانه میکند/ عماد دهقان
۷- ری اکشن/ امید دانشوران
۸ـ شیطان پلک نمی زند/ مسعود احمدی
۹ـ گوش تلخ/ مانی آبادیان
۱۰ـ مرثیه ای برای ژاله میم/ دانیال اخباری
۱۱ـ ماندن، مردن و یا رفتن / سید محسن حسینی
۱۲ـ هیچ نگو هملت/ محمد هادی هاشم زاده
بخش تئاتر خیابانی:
۱ـ آیین / محمد حسین رجبیان
۲ـ ایی بال او بال/ اسماعیل سعیدیان
۳ـ بزن بزن نمی زنم /اشکان امیدوار
۴ـ بچه های عمو دریا / حمید رضا بیات
۵ـ پهلوون پنبه / کامران آرایش کشکولی
۶ـ دوازده روز و یک امید / امرالله جمالی
۷ـ رومیلت / سید محسن حسینی
۸ـ عشق سوزان / ارسلان صادقی
۹ـ ققنوس / علی گلناری