خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ اثر در رقابت صحنه‌ و خیابان؛ ۷ نمایش عروسکی

گروه‌های نمایشی برای رقابتی هنرمندانه به میدان می‌آیند

گروه‌های نمایشی برای رقابتی هنرمندانه به میدان می‌آیند
کد خبر : 1708427
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نمایش‌های راه‌یافته به سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس معرفی شدند تا با رقابتی هنرمندانه و حرفه ای در این دوره، مخاطبان هنر تئاتر را بر سر ذوق آورند.

به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی بیش از ۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه و با نظر هیات داوران انتخاب آثار جشنواره ۱۲ نمایش در بخش صحنه ای، ۹ نمایش در بخش تئاتر خیابانی و ۷ نمایش در بخش جنبی عروسکی معرفی شدند.

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در ادامه افزود: از ۱۷ تا ۱۹ آبان در شیراز میزبان اجراهای عروسکی و بخشی از اجراهای خیابانی خواهیم بود و از ۲۰ تا ۲۳ آبان بخش رقابتی صحنه ای و خیابانی در تماشاخانه های استاد هودی، استاد لایق، استاد فقیه و پردیس سینمایی استاد تارخ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و جدول اجراها بزودی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه، سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس با دبیری نوید جعفری از ۱۷ تا ۲۳ آبان در شیراز با اجراهای بخش عروسکی آغاز و از ۲۰ آبان با اجراهای رقابتی در بخش تئاتر و صحنه ای ادامه خواهد داشت؛ آثار برگزیده به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت به شرح زیر است: 

بخش تئاتر صحنه ای : 

۱- استیک در رستوران / ابوالفضل فرهادی 

۲ـ پا / آرمین حمدی پور 

۳ـ ترانسفر/ شهرزاد بداغی 

۴ـ جومن جن/ یاسین سور منصوری 

۵ـ در انتظار ملاقات با گودو/ عباس پرانداخته 

۶ـ در کنج جمجمه جای که خواب لانه می‌کند/ عماد دهقان

۷- ری اکشن/ امید دانشوران 

۸ـ شیطان پلک نمی زند/ مسعود احمدی 

۹ـ گوش تلخ/ مانی آبادیان

۱۰ـ مرثیه ای برای ژاله میم/ دانیال اخباری 

۱۱ـ ماندن، مردن و یا رفتن / سید محسن حسینی 

۱۲ـ هیچ نگو هملت/ محمد هادی هاشم زاده 

بخش تئاتر خیابانی: 

۱ـ آیین / محمد حسین رجبیان 

۲ـ ایی بال او بال/ اسماعیل سعیدیان 

۳ـ بزن بزن نمی زنم /اشکان امیدوار 

۴ـ بچه های عمو دریا / حمید رضا بیات

۵ـ پهلوون پنبه / کامران آرایش کشکولی

۶ـ دوازده روز و یک امید / امرالله جمالی 

۷ـ رومیلت / سید محسن حسینی 

۸ـ عشق سوزان / ارسلان صادقی

۹ـ ققنوس / علی گلناری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ