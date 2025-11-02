به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف بررسی جلوه‌های فرهنگی و تاریخی دوره هخامنشی، به‌ویژه اقدامات کوروش بزرگ پس از فتح بابل، برگزار خواهد شد.

سخنران این نشست، دکتر علیرضا عسکری چاوردی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز و سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی شهر باستانی پارسه، است که به تشریح ابعاد تاریخی، معماری و فرهنگی بازسازی دروازه ایشتار در مجموعه تخت جمشید می‌پردازد.

این برنامه روز دوشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، ساعت ۱۷ در تالار حکمت دانشگاه شیراز، میدان ارم برگزار می‌شود. بر اساس اعلام دبیرخانه برنامه، حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و هدف از برگزاری این نشست، گسترش شناخت عمومی نسبت به میراث مشترک ایران و بین‌النهرین و بازخوانی پیام‌های فرهنگی کوروش بزرگ در تعامل با تمدن‌های همسایه عنوان شده است.

برگزارکنندگان این رویداد امیدوارند چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز توجه بیشتر به پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و بازسازی نمادهای فرهنگی در بستر علمی دانشگاهی باشد.

