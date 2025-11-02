خبرگزاری کار ایران
افتتاح سالن انتظار و پروژه‌های خدماتی آرامستان بندرعباس با اعتبار 13 میلیارد تومان +فیلم

افتتاح سالن انتظار و پروژه‌های خدماتی آرامستان بندرعباس با اعتبار 13 میلیارد تومان +فیلم
در آیینی با حضور شهردار بندرعباس، سالن انتظار آرامستان، آسفالت معابر و دستگاه زباله‌سوز و البسه‌سوز این مجموعه افتتاح شد. نوبانی در این مراسم گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای خدمات‌رسانی، ایجاد محیطی شایسته برای شهروندان و توسعه متوازن در همه بخش‌های شهری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  آیین بهره‌برداری از سه پروژه عمرانی و خدماتی در مجموعه آرامستان بندرعباس شامل سالن انتظار (معراج)، آسفالت معابر خاکی و دستگاه زباله‌سوز و البسه‌سوز با حضور شهردار بندرعباس، مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان‌ها و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.

در این مراسم، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح پروژه‌هایی هستیم که در راستای تکریم شهروندان و ارتقای خدمات مجموعه آرامستان بندرعباس اجرا شده است.

وی افزود: سالن انتظار آرامستان که با زیربنای مناسب و طراحی استاندارد احداث شده، پاسخگوی نیاز خانواده‌هایی است که پس از انجام مراحل تغسیل و تجهیز متوفی، در فضایی مناسب و آبرومند برای مراسم‌های مذهبی و دعا حضور می‌یابند.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان و در مدت ۸ ماه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: پیش از این، فضای انتظار آرامستان شرایط نامناسبی داشت و این پروژه به‌منظور فراهم‌سازی محیطی شایسته برای حضور شهروندان اجرا شد.

نوبانی در ادامه به دیگر طرح‌های اجراشده در آرامستان اشاره کرد و افزود: آسفالت معابر خاکی ضلع شرقی آرامستان نیز با هزینه‌ای معادل ۳ میلیارد تومان انجام شده و موجب سهولت تردد و بهبود دسترسی در این محدوده شده است.

وی همچنین از نصب و راه‌اندازی دستگاه البسه‌سوز و زباله‌سوز در مجموعه آرامستان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان تأمین و راه‌اندازی شده‌اند و در ارتقای بهداشت محیط و مدیریت پسماندهای خاص نقش مهمی دارند.

شهردار بندرعباس مجموع هزینه‌های صرف‌شده برای این پروژه‌ها را بیش از ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده توجه شهرداری بندرعباس به تمامی حوزه‌های خدمات شهری از جمله آرامستان‌هاست.

نوبانی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، مدیران شهری و پرسنل آرامستان گفت: شهرداری بندرعباس توسعه و رسیدگی به تمامی نقاط شهر را در دستور کار دارد و با نگاه عدالت‌محور، پروژه‌های عمرانی را در حوزه‌های مختلف پیش می‌برد تا رفاه و رضایت شهروندان افزایش یابد.

