انهدام باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی در رومشکان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی روز یکشنبه یازدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی رومشکان، باندی متشکل از ۳ مرد و یک زن که با راه‌اندازی کانال‌ها و صفحات جعلی در فضای مجازی از جمله در تلگرام با موضوعات ازدواج و سایر موضوعات اقدام به فریب مردم و سرقت اطلاعات بانکی آن‌ها می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند.

وی افزود: اعضای این باند با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای، حساب‌های متعدد برای گردش پول‌های نامشروع خود ایجاد کرده بودند و طبق بررسی‌های کارشناسان، میزان تراکنش‌های غیرقانونی آنان بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس، تا کنون بیش از ۳۰ حساب بانکی مرتبط با این باند مسدود و ۷ نفر از مالباختگان از نقاط مختلف کشور شناسایی شده‌اند که روند تکمیل شکایات آنان در جریان است. همچنین تلاش برای شناسایی سایر مرتبطان پرونده و متهمان متواری ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مرجع محترم قضائی شهرستان رومشکان در صدور قرار بازداشت متهمان گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت مأموران در برخورد با جرایم سایبری، تعامل هوشمندانه پلیس و دستگاه قضائی است که خوشبختانه در این پرونده نیز به ثمر نشست.

سرهنگ ابدال چگنی با هشدار جدی به کلاهبرداران و سوء استفاده‌گران فضای مجازی تأکید کرد: پلیس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد امنیت و اعتماد مردم در فضای مجازی خدشه‌دار شود و با هر گونه فعالیت مجرمانه در این فضا قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از مردم خواست: هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم یا کدهای تأیید پیامکی خود را در صفحات یا کانال‌های غیررسمی به‌ویژه صفحات به ظاهر مرتبط با ازدواج و خدمات اینترنتی وارد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ یا پایگاه اینترنتی پلیس فتا گزارش دهند. پیشگیری، بهترین سپر در برابر فریب‌های سایبری است.

