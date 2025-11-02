خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

انهدام باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی در رومشکان

انهدام باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی در رومشکان
کد خبر : 1708287
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از انهدام باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی در شهرستان رومشکان خبر داد و گفت: میزان تراکنش های غیرقانونی آنان بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد می شود. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی روز یکشنبه یازدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی رومشکان، باندی متشکل از ۳ مرد و یک زن که با راه‌اندازی کانال‌ها و صفحات جعلی در فضای مجازی از جمله در تلگرام با موضوعات ازدواج و سایر موضوعات اقدام به فریب مردم و سرقت اطلاعات بانکی آن‌ها می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند. 

وی افزود: اعضای این باند با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای، حساب‌های متعدد برای گردش پول‌های نامشروع خود ایجاد کرده بودند و طبق بررسی‌های کارشناسان، میزان تراکنش‌های غیرقانونی آنان بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس، تا کنون بیش از ۳۰ حساب بانکی مرتبط با این باند مسدود و ۷ نفر از مالباختگان از نقاط مختلف کشور شناسایی شده‌اند که روند تکمیل شکایات آنان در جریان است. همچنین تلاش برای شناسایی سایر مرتبطان پرونده و متهمان متواری ادامه دارد. 

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مرجع محترم قضائی شهرستان رومشکان در صدور قرار بازداشت متهمان گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت مأموران در برخورد با جرایم سایبری، تعامل هوشمندانه پلیس و دستگاه قضائی است که خوشبختانه در این پرونده نیز به ثمر نشست. 

سرهنگ ابدال چگنی با هشدار جدی به کلاهبرداران و سوء استفاده‌گران فضای مجازی تأکید کرد: پلیس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد امنیت و اعتماد مردم در فضای مجازی خدشه‌دار شود و با هر گونه فعالیت مجرمانه در این فضا قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. 

وی در پایان از مردم خواست: هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم یا کدهای تأیید پیامکی خود را در صفحات یا کانال‌های غیررسمی به‌ویژه صفحات به ظاهر مرتبط با ازدواج و خدمات اینترنتی وارد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ یا پایگاه اینترنتی پلیس فتا گزارش دهند. پیشگیری، بهترین سپر در برابر فریب‌های سایبری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ