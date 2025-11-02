داوود مهابادی سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، طی اعلام باشگاه داماش گیلان، داوود مهابادی به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال داماش انتخاب شد.

داوود مهابادی پیش از این هدایت تیم‌هایی چون راه‌آهن تهران، تربیت یزد، فجرسپاسی، پیام مشهد، گهر درود، مس سرچشمه، استقلال اهواز، پاس همدان، آلومینیوم اراک، برق شیراز، نساجی مازندران، مشکی پوشان مشهد، شهرداری ماهشهر، تیم ملی جوانان، شاهین بوشهر، خوشه طلایی ساوه، استقلال خوزستان، شهر راز شیراز را بر عهده داشته است.

پیش از این علی نظرمحمدی سرمربی داماش بود که به دلیل کسب نتایج ضعیف و اعتراض هواداران از این تیم کنار گیری کرد.

انتهای پیام/