رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس:
سه پروژه عمرانی و خدماتی در آرامستان بندرعباس با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان افتتاح شد +فیلم
با هدف ارتقای خدماترسانی و بهبود زیرساختهای آرامستان بندرعباس، سه پروژه شامل آسفالت معابر خاکی، احداث سالن چندمنظوره انتظار و راهاندازی سیستم البسهسوز و زبالهسوز با مجموع اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این پروژهها در راستای ارتقای خدمات شهری و رفاه حال شهروندان در مجموعه آرامستان اجرا شده است.
وی با اشاره به جزئیات طرحها افزود: عملیات آسفالت معابر خاکی ضلع شرقی آرامستان با مساحت سههزار و هفتصد و بیست مترمربع و اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان انجام شد.
کاردانی ادامه داد: همچنین سالن چندمنظوره انتظار با زیربنای حدود ۷۰۰ مترمربع و با اعتباری نزدیک به هشت میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است. این سالن بهمنظور برگزاری نماز میت و سایر خدمات فرهنگی و اجتماعی در مجموعه آرامستان مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دستگاه و سیستم البسهسوز و زبالهسوز آرامستان نیز با صرف اعتباری حدود دو میلیارد تومان خریداری، نصب و راهاندازی شده است تا امکان امحای بهداشتی پسماندهای خاص و لباسهای مورد استفاده در آرامستان فراهم شود.
وی مجموع اعتبارات هزینهشده برای اجرای این سه پروژه را ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرحها گامی مهم در جهت ارتقای خدماترسانی، بهداشت محیط و تسهیل خدمات به شهروندان محسوب میشود.
کاردانی در پایان اظهار امیدواری کرد با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، سطح کیفی خدمات آرامستان بندرعباس به شکل قابل توجهی افزایش یابد و نیازهای مراجعان در فضایی مناسبتر و استانداردتر تأمین شود.