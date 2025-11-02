سه پروژه عمرانی و خدماتی در آرامستان بندرعباس با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان افتتاح شد +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای ارتقای خدمات شهری و رفاه حال شهروندان در مجموعه آرامستان اجرا شده است.

وی با اشاره به جزئیات طرح‌ها افزود: عملیات آسفالت معابر خاکی ضلع شرقی آرامستان با مساحت سه‌هزار و هفت‌صد و بیست مترمربع و اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان انجام شد.

کاردانی ادامه داد: همچنین سالن چندمنظوره انتظار با زیربنای حدود ۷۰۰ مترمربع و با اعتباری نزدیک به هشت میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است. این سالن به‌منظور برگزاری نماز میت و سایر خدمات فرهنگی و اجتماعی در مجموعه آرامستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دستگاه و سیستم البسه‌سوز و زباله‌سوز آرامستان نیز با صرف اعتباری حدود دو میلیارد تومان خریداری، نصب و راه‌اندازی شده است تا امکان امحای بهداشتی پسماندهای خاص و لباس‌های مورد استفاده در آرامستان فراهم شود.

وی مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای اجرای این سه پروژه را ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها گامی مهم در جهت ارتقای خدمات‌رسانی، بهداشت محیط و تسهیل خدمات به شهروندان محسوب می‌شود.

کاردانی در پایان اظهار امیدواری کرد با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، سطح کیفی خدمات آرامستان بندرعباس به شکل قابل توجهی افزایش یابد و نیازهای مراجعان در فضایی مناسب‌تر و استانداردتر تأمین شود.





