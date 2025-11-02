کشف سریع ۱۰۰ گرم طلا در صحنه سرقت توسط کارشناسان پلیس آگاهی گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فرماندهی و کنترل پلیس مبنی بر وقوع یک فقره سرقت طلاجات به ارزش حدود یک میلیارد ریال از منزلی در یکی از محلات شهر گرگان، بلافاصله کارشناسان بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت به محل اعزام شدند.

سرهنگ حسام افزود: کارشناسان حین بررسی صحنه، به حرکات مشکوک یکی از افراد حاضر در محل مشکوک شده و با بهره‌گیری از شگردهای فنی و پلیسی، موفق به شناسایی سارق و کشف اموال مسروقه از وی در همان محل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان تصریح کرد: اقدام سریع و دقیق مأموران موجب رضایت و قدردانی مالباخته از پلیس آگاهی و کارشناسان اداره تشخیص هویت شد.

