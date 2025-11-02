خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد:

کشف سریع ۱۰۰ گرم طلا در صحنه سرقت توسط کارشناسان پلیس آگاهی گلستان

کشف سریع ۱۰۰ گرم طلا در صحنه سرقت توسط کارشناسان پلیس آگاهی گلستان
کد خبر : 1708243
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان، از کشف ۱۰۰ گرم طلا در صحنه سرقت با هوشیاری و دقت کارشناسان اداره تشخیص هویت این پلیس خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فرماندهی و کنترل پلیس مبنی بر وقوع یک فقره سرقت طلاجات به ارزش حدود یک میلیارد ریال از منزلی در یکی از محلات شهر گرگان، بلافاصله کارشناسان بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت به محل اعزام شدند. 

سرهنگ حسام افزود: کارشناسان حین بررسی صحنه، به حرکات مشکوک یکی از افراد حاضر در محل مشکوک شده و با بهره‌گیری از شگردهای فنی و پلیسی، موفق به شناسایی سارق و کشف اموال مسروقه از وی در همان محل شدند. 

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان تصریح کرد: اقدام سریع و دقیق مأموران موجب رضایت و قدردانی مالباخته از پلیس آگاهی و کارشناسان اداره تشخیص هویت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ