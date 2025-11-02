خبرگزاری کار ایران
کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری در آستانه اشرفیه

کد خبر : 1708238
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه گفت: ۵ قبضه سلاح شکاری با همکاری پلیس اطلاعات در شهرستان آستانه اشرفیه از متخلفین کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، رامین حسین زاده گفت: ۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیر مجاز با همکاری پلیس اطلاعات در شهرستان آستانه اشرفیه از متخلفین کشف و ضبط شد.

وی افزود: در هفته پدافند غیر عامل و بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته در تعامل مشترک یگان محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه با پلیس اطلاعات فراجا، ۵ قبضه اسلحه شکاری از متخلفین در مناطق و زیستگاه‌های این شهرستان کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: متهمین با تشکیل پرونده به مرجع قضائی شهرستان معرفی شدند. 

وی از دوستداران محیط زیست خواست برای حفاظت از تنوع زیستی و ژنتیکی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اطلاع یگان حفاظت محیط زیست برسانند.

