فرماندار رشت:
مدیریت شهری در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارد
به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه با حضور در سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت و در نشست با مدیر و معاونان این مجموعه تأکید بر اهمیت نقش شهرداری در حوزه فرهنگ عمومی، اظهار کرد: مدیریت شهری در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارد و وظیفه دارد بستر مشارکت اجتماعی و فرهنگی را برای همه اقشار فراهم کند. سلیقههای مختلف باید در برنامههای فرهنگی دیده شوند تا بتوانیم شاهد افزایش همدلی و همفکری در سطح جامعه باشیم.
وی افزود: در جایگاه مدیریتی، تفاوتی میان گرایشهای سیاسی وجود ندارد. زمانی میتوان به توسعه فرهنگی دست یافت که همه شهروندان، فارغ از نگاه سیاسی یا اجتماعی خود، احساس کنند در تصمیمها و فعالیتهای شهری سهم دارند.
فرماندار رشت همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نشاط عمومی در شهر، گفت: در شرایطی که بخشهایی از جامعه با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستند، اجرای برنامههایی با محوریت خانواده، امید و همکاری اجتماعی میتواند فضای همدلی را تقویت و ارتباط مردم و مدیریت شهری را صمیمیتر کند.
میرغضنفری بر لزوم توجه به رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: حل مسائل فرهنگی تنها با روشهای سختافزاری ممکن نیست. باید از طریق آموزش، گفتوگو و اقناع، بستر رشد فرهنگی را فراهم کرد تا ارزشهای اجتماعی بهصورت درونی در جامعه نهادینه شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست استانداران پنج کشور ساحلی در رشت، خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی گیلان است و لازم است با همکاری همه دستگاهها، این برنامه بهگونهای برگزار شود که شایسته نام رشت و مردم این دیار باشد.
فرماندار رشت در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، گفت: با همافزایی میان فرمانداری، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی میتوان رشت را به شهری پویا و سرزنده تبدیل کرد که سرمایه اجتماعی آن روزبهروز افزایش یابد.