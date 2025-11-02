به گزارش خبرنگار ایلنا، امید خلیل زاده در گفت و گو با خبرنگاران از تعطیلی موقت میادین دام استان،جهت جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی خبرداد و از دامداران و شهروندان خواست طی چهار هفته آینده از انتقال هرگونه دام به این مراکز خودداری کرده و اصول امنیت زیستی را در واحدهای دامداری با دقت رعایت کنند.

خلیل‌زاده با اشاره به نگرانی برخی مردم درباره مصرف گوشت تأکید کرد:تب برفکی بیماری مشترک انسان و دام نیست و با توجه به انجام بازرسی‌های کامل در مراحل قبل و بعد از کشتار در کشتارگاه‌ها و نظارت‌های شهری، هیچ تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان وجود ندارد.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی گزارش دهند تا بررسی و اقدام لازم در کمترین زمان انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح تعطیلی موقت میادین دام به‌صورت کاملاً کارشناسی و با هدف کنترل سریع کانون‌های احتمالی بیماری انجام شده و تیم‌های تخصصی دامپزشکی نیز در سراسر استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

خلیل‌زاده افزود: هم‌اکنون واکسیناسیون دام‌های حساس در اولویت قرار گرفته و برنامه‌های پایش و مراقبت در واحدهای دامداری با جدیت دنبال می‌شود. وی تأکید کرد همکاری دامداران، رعایت توصیه‌های بهداشتی، جلوگیری از جابه‌جایی غیرضروری دام و گزارش موارد مشکوک مهم‌ترین عوامل موفقیت در کنترل این بیماری محسوب می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد:دستگاه‌های مرتبط نیز برای حمایت از دامداران در شرایط فعلی همکاری لازم را خواهند داشت تا ضمن مهار بیماری، از وارد شدن خسارت‌های بیشتر به بخش دامپروری استان جلوگیری شود.

