جزئیات آلودگی هوا در شهرهای مختلف خوزستان
هوای صبح امروز ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه یازدهم آبان شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد به ۲۸۹ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.
این میزان در شهرهای هویزه ۱۷۴ و اهواز به ۱۵۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروهای سنی (قرمز) است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شوشتر ۱۴۵، اندیمشک ۱۴۳، بهبهان ۱۳۷، ماهشهر ۱۳۱، خرمشهر ۱۲۶، کوت عبدالله ۱۲۵، ملاثانی ۱۲۰، دزفول ۱۱۶، باغملک ۱۱۱ و شادگان ۱۰۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.