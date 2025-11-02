مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:
انسداد انهار کشاورزی در فصول غیرزراعی برای تأمین حقآبه دریاچه ارومیه تشدید میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تشدید اقدامات نظارتی برای انسداد کامل انهار کشاورزی در فصول غیرزراعی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین حقآبه زیستمحیطی و تداوم جریان آب به سمت دریاچه ارومیه انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، پایش و نظارت بر انسداد سر دهنههای منشعب از رودخانههای حوضه آبریز دریاچه در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
وی افزود: برای اطمینان از مسدود بودن کامل این مسیرها، برنامهریزیهای لازم جهت انجام بازدیدهای میدانی و پایش مستمر انجام شده است. به گفته جباری، مکاتباتی نیز با شرکت آب منطقهای استان برای تعمیر سازههای کنترل آب و جلوگیری از بازگشایی غیرمجاز سر دهنهها صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر نیاز سالانه ۳/۴ میلیارد مترمکعبی آب دریاچه ارومیه اظهار داشت: تأمین این میزان حقآبه از منابع مختلف برای حفظ حیات دریاچه و تداوم برنامههای احیا ضروری است.
جباری خاطرنشان کرد: تنها مجاری تأمین آب دریاچه، رودخانههای منتهی به آن هستند و در این مسیر، همکاری کشاورزان و مردم محلی با دستگاههای اجرایی نقش تعیینکنندهای دارد.
وی در پایان از کشاورزان خواست در فصول غیرزراعی از برداشت آب خودداری کرده و با اجرای مصوبات زیستمحیطی، در روند احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعال داشته باشند.