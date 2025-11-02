به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، پایش و نظارت بر انسداد سر دهنه‌های منشعب از رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی افزود: برای اطمینان از مسدود بودن کامل این مسیرها، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت انجام بازدیدهای میدانی و پایش مستمر انجام شده است. به گفته جباری، مکاتباتی نیز با شرکت آب منطقه‌ای استان برای تعمیر سازه‌های کنترل آب و جلوگیری از بازگشایی غیرمجاز سر دهنه‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر نیاز سالانه ۳/۴ میلیارد مترمکعبی آب دریاچه ارومیه اظهار داشت: تأمین این میزان حق‌آبه از منابع مختلف برای حفظ حیات دریاچه و تداوم برنامه‌های احیا ضروری است.

جباری خاطرنشان کرد: تنها مجاری تأمین آب دریاچه، رودخانه‌های منتهی به آن هستند و در این مسیر، همکاری کشاورزان و مردم محلی با دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی در پایان از کشاورزان خواست در فصول غیرزراعی از برداشت آب خودداری کرده و با اجرای مصوبات زیست‌محیطی، در روند احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعال داشته باشند.

انتهای پیام/