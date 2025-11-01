شهادت دو تن از بسیجیان طرح امنیت در محور زاهدان خاش

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: روز جمعه خودروی محمدرضا شاهوزهی (سرطایفه ایل شاهوزهی) در هنگام سرکشی از محدوده حوزه استحفاظی در جاده خاش به زاهدان (در منطقه اسکل آباد نزدیک دهپابید) مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک‌های تروریستی قرار گرفت که در اثر این حمله، دو نفر از همراهان وی که از بسیجیان بومی اهل سنت طرح امنیت بودند، به شدت مجروح گردیدند.

اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی از مجروحین این حادثه، بر اثر شدت جراحات وارده امروز به شهادت رسیدند.

