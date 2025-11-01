خبرگزاری کار ایران
گاز در محدوده محمودآباد و امین‌آباد اصفهان قطع می‌شود

گاز در محدوده محمودآباد و امین‌آباد اصفهان قطع می‌شود
بر اساس اطلاعیه شرکت گاز جریان گاز در شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان‌های ۱۱ تا ۱۸، روستاهای محمودآباد و امین‌آباد و همچنین سرای سالمندان صادقیه فردا قطع می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان اصفهان، جریان گاز در محدوده شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان‌های ۱۱ تا ۱۸، روستاهای محمودآباد و امین‌آباد و سرای سالمندان صادقیه به علت تعمیرات شبکه گاز از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۹:۰۰ همان روز یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه ضمن تشکر از همکاری و مساعدت شهروندان، از مشترکان خواسته شده است در مدت زمان اجرای تعمیرات، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

