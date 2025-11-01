گاز در محدوده محمودآباد و امینآباد اصفهان قطع میشود
به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان اصفهان، جریان گاز در محدوده شهرک صنعتی محمودآباد، خیابانهای ۱۱ تا ۱۸، روستاهای محمودآباد و امینآباد و سرای سالمندان صادقیه به علت تعمیرات شبکه گاز از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۹:۰۰ همان روز یکشنبه، ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴، قطع خواهد شد.
در این اطلاعیه ضمن تشکر از همکاری و مساعدت شهروندان، از مشترکان خواسته شده است در مدت زمان اجرای تعمیرات، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.